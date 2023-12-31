Su familia pasó de vivir en un hotel del centro de Bucaramanga a estabilizarse económicamente.
La beca despertó inspiración en otros jóvenes del barrio y equipo deportivo donde entrena su padre.
“La Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) nos cambió la vida”: mamá de Melvin
Retirar a sus padres de trabajos exigentes.
Apoyar el Fondo de Becas para que otros jóvenes estudien.
Ser chef creador y aportar a la gastronomía colombiana.
Negocio familiar transformado de droguería a tienda.
Padre trabaja como conductor;
madre afronta tratamientos médicos.
Esperanza y movilidad social.
Estabilidad educativa.
Inspiración para superar adversidades.
Es una beca dirigida a jóvenes de escasos recursos con excelencia académica.
En Colombia, solo 4 de cada 10 bachilleres ingresan inmediatamente a la universidad, según cifras del Ministerio de Educación.
Hasta 2025:
Becas completas
otorgadas
En hogares de bajos ingresos
menos de 2 de cada 10.
Facilita estudios en cualquierprograma de pregrado de laUniversidad Autónoma deBucaramanga (UNAB).
Programas como este reducenbrechas educativas y mejoranmovilidad social
Una beca no solo financia estudios: transforma familias, abre oportunidades y redefine futuros.
Es una beca dirigida a jóvenes de escasos recursos con excelencia académica.
En Colombia, solo 4 de cada 10 bachilleres ingresan inmediatamente a la universidad, según cifras del Ministerio de Educación.
Hasta 2025:
Becas completas
otorgadas
En hogares de bajos ingresos menos de 2 de cada 10.
Facilita estudios en cualquierprograma de pregrado de laUniversidad Autónoma deBucaramanga (UNAB).
Programas como este reducenbrechas
educativas y mejoran movilidad social
Una beca no solo financia estudios: transforma familias, abre oportunidades y redefine futuros.
Facilita estudios en cualquier programa de pregrado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB).
Programas como este reducen brechas educativas y mejoran movilidad social
Una beca no solo financia estudios: transforma familias, abre oportunidades y redefine futuros.
Una beca no solo financia estudios: transforma familias, abre oportunidades y redefine futuros.
Conozca aquí el Portal de Filantropía UNAB.
Es una beca dirigida a jóvenes de escasos recursos con excelencia académica.
En Colombia, solo 4 de cada 10 bachilleres ingresan inmediatamente a la universidad, según cifras del Ministerio de Educación.
Hasta 2025:
Becas completas
otorgadas
En hogares de bajos ingresos
menos de 2 de cada 10.
Facilita estudios en cualquier programa de pregrado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB).
Programas como este reducen brechas educativas y mejoran movilidad social
Una beca no solo financia estudios: transforma familias, abre oportunidades y redefine futuros.
Conozca aquí el Portal de Filantropía UNAB.
Es una beca dirigida a jóvenes de escasos recursos con excelencia académica.
En Colombia, solo 4 de cada 10 bachilleres ingresan inmediatamente a la universidad, según cifras del Ministerio de Educación.
Hasta 2025:
Becas completas
otorgadas
En hogares de bajos ingresos menos de 2 de cada 10.
Facilita estudios en cualquierprograma de pregrado de laUniversidad Autónoma deBucaramanga (UNAB).
Programas como este reducenbrechas
educativas y mejoran movilidad social
Una beca no solo financia estudios: transforma familias, abre oportunidades y redefine futuros.
Facilita estudios en cualquier programa de pregrado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB).
Programas como este reducen brechas educativas y mejoran movilidad social
Una beca no solo financia estudios: transforma familias, abre oportunidades y redefine futuros.
Una beca no solo financia estudios: transforma familias, abre oportunidades y redefine futuros.
Conozca aquí el Portal de Filantropía UNAB.