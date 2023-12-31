Edad: 17 años Programa: Comunicación Social –Universidad Autónoma de Bucaramanga(UNAB) Ciudad: Barrio Nápoles, Bucaramanga Distancia diaria al campus: 6,2 km Ingreso: 3 de febrero de 2025 Cohorte: 4.ª del Fondo Rafael Ardila Duarte Puntaje Saber 11: >330 puntos Apoyo económico: Beca Rafael Ardila Duarte: 80 % del semestre FlexiUNAB Corto (sin intereses): 20 % restante en 3 cuotas.

Momentos destacados



2008:

Nace Luz Ángela.



2014:

La familia pierde su casa por erosión del terreno.



2023 - 2024:

Participa en el programa institucional

“Colegios en la UNAB” y se postula a la beca.



2025:

Gana la beca y se convierte en la primera universitaria de su familia.



La beca alivia la carga económica y abre la primera oportunidad universitaria del hogar.