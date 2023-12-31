Logo El Espectador
El poder de una beca
para transformar destinos

En Santander una universidad privada trabaja porque historias como estas tengan un final feliz. La Universidad Autónoma de Bucaramanga reúne fondos, por medio de donaciones, para que el poder de una beca se materialice en los jóvenes y sus familias.

Historias reales de jóvenes que cambiaron su vida gracias al Fondo de Becas UNAB.

Melvin Santiago Bastos Navarro

Edad:
20 años

Programa:
Gastronomía y Alta Cocina – Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB)

Ciudad:
Bucaramanga / Santander

Ingreso a
la universidad:
2021

Apoyo:
Fondo de Becas UNAB:
75 % de cobertura
Descuento por desempeño:
5 % adicional
FlexiUNAB:
20 % restante

Origen familiar:
Hogar de recursos limitados; padres asesores comerciales.
Momentos destacados

14 años:
Descubre gusto por la cocina gracias a su abuela.

15 años:
Empieza a vender pizzas artesanales.

2021:
Gana la Beca UNAB.

2022–2024:
Prácticas y trabajos en restaurantes locales.

Viajó a Portugal para trabajar en gastronomía.

Viajó a Estados Unidos para profundizar en técnicas culinarias.

2026:
Realizará prácticas en España en restaurantes con estrellas Michelin.
Impacto familiar

Su familia pasó de vivir en un hotel del centro de Bucaramanga a estabilizarse económicamente.

La beca despertó inspiración en otros jóvenes del barrio y equipo deportivo donde entrena su padre.

“La Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) nos cambió la vida”: mamá de Melvin

Aspiraciones de Melvin

Retirar a sus padres de trabajos exigentes.

Apoyar el Fondo de Becas para que otros jóvenes estudien.

Ser chef creador y aportar a la gastronomía colombiana.

Luz Ángela Velasco

Edad:
17 años

Programa:
Comunicación Social –Universidad Autónoma de Bucaramanga(UNAB)

Ciudad:
Barrio Nápoles, Bucaramanga

Distancia diaria al campus:
6,2 km

Ingreso:
3 de febrero de 2025

Cohorte:
4.ª del Fondo Rafael Ardila Duarte

Puntaje Saber 11:
>330 puntos

Apoyo económico:
Beca Rafael Ardila Duarte:
80 % del semestre
FlexiUNAB Corto (sin intereses):
20 % restante en 3 cuotas.
Momentos destacados

2008:
Nace Luz Ángela.

2014:
La familia pierde su casa por erosión del terreno.

2023 - 2024:
Participa en el programa institucional
“Colegios en la UNAB” y se postula a la beca.

2025:
Gana la beca y se convierte en la primera universitaria de su familia.

La beca alivia la carga económica y abre la primera oportunidad universitaria del hogar.
Situación familiar

Negocio familiar transformado de droguería a tienda.

Padre trabaja como conductor;
madre afronta tratamientos médicos.

La beca representa:

Esperanza y movilidad social.

Estabilidad educativa.

Inspiración para superar adversidades.

Es una beca dirigida a jóvenes de escasos recursos con excelencia académica.

En Colombia, solo 4 de cada 10 bachilleres ingresan inmediatamente a la universidad, según cifras del Ministerio de Educación.

Hasta 2025:

Becas completas
otorgadas

En hogares de bajos ingresos
menos de 2 de cada 10.

Facilita estudios en cualquierprograma de pregrado de laUniversidad Autónoma deBucaramanga (UNAB).

Programas como este reducenbrechas educativas y mejoranmovilidad social

Una beca no solo financia estudios: transforma familias, abre oportunidades y redefine futuros.

Facilita estudios en cualquier programa de pregrado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB).

Programas como este reducen brechas educativas y mejoran movilidad social

Una beca no solo financia estudios: transforma familias, abre oportunidades y redefine futuros.

Una beca no solo financia estudios: transforma familias, abre oportunidades y redefine futuros.

Conozca aquí el Portal de Filantropía UNAB.

