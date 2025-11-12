El premio mayor del Mega Millions alcanzó los USD 965 millones y ¡podría ser suyo!

Mega Millions es la única lotería que ofrece un segundo premio superior a US$2 millones. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este viernes, la famosa lotería Mega Millions de Estados Unidos sorteará un premio extraordinario de USD 965 millones, es decir, más de COP 3,6 billones.¡Puede soñar a lo grande, porque con esa cantidad hará realidad todo lo que imagina… y mucho más!

Recientemente, el Mega Millions estrenó una nueva etapa, con un premio inicial de USD 50 millones y la emoción de premios mayores que crecen más rápido, además de premios secundarios mejorados.

El sorteo sigue incluyendo 70 bolas blancas, pero ahora hay 24 bolas Mega doradas en lugar de 25, lo que mejora las probabilidades de ganar el premio mayor.En lugar del antiguo multiplicador opcional, el juego ahora incluye un multiplicador integrado de 2X a 10X que multiplica todos los premios secundarios.

Mega Millions es la única lotería que ofrece un segundo premio superior a USD 2 millones, ¡y ahora puede alcanzar hasta USD 10 millones!

¿Está listo para convertir sus sueños en realidad con USD 965 millones?

Gracias a LottoExpress, el servicio líder mundial para comprar boletos de lotería en línea, los colombianos pueden jugar al Mega Millions desde casa, sin necesidad de viajar a Estados Unidos.

¿Cuál es la mejor parte de jugar al Mega Millions en línea con LottoExpress?

¡Los jugadores no solo participan, también ganan!

Hace poco, una jugadora ucraniana llamada Nataliia ganó USD 1 millón jugando al Mega Millions a través del servicio.

En sus 23 años de historia, LottoExpress ha construido una reputación sólida, con más de USD 130 millones pagados en premios a miles de boletos ganadores en todo el mundo.

Cómo jugar al Mega Millions en línea con LottoExpress

Para participar, solo tiene que ingresar a la página del Mega Millions en LottoExpress, elegir sus cinco números principales y un número adicional, crear su cuenta y confirmar su participación.

Tras comprar su boleto, un representante local de LottoExpress en Estados Unidos adquiere el boleto físico oficial a su nombre y le envía una copia digital directamente a su cuenta personal.

¿Qué pasa si gana?

Si gana, disfruta el premio completo, 100 % libre de comisiones. Recibirá una notificación por correo electrónico o mensaje de texto.

Si el premio es menor que USD 600, el dinero se deposita directamente en su cuenta.

Si gana el premio mayor del Mega Millions, LottoExpress cubrirá todos los gastos de su viaje a Estados Unidos para reclamar el premio. ¡No tendrá que preocuparse por nada!

¡Sueñe a lo grande!

¿Está listo para transformar sus sueños en realidad con más de USD 965 millones? ¡Dele una oportunidad a la suerte!

Compre hoy mismo sus boletos oficiales del Mega Millions para el sorteo de este viernes 14 de noviembre y tendrá la oportunidad de convertirse en el próximo multimillonario.

Lotto Direct Limited opera el LottoExpress.com. Lotto Direct Limited está autorizada por la Autoridad de Juego de Malta. Referencia de la licencia MGA/CRP/402/2017. 18+ de . El juego puede ser perjudicial si no se controla. Juega con responsabilidad. Para obtener más información, visite https://www.rgf.org.mt/