¿El sistema financiero colombiano se prepara para un “tsunami regulatorio”?

“Colombia Fintech 2026-2030: Hoja de ruta para un sistema financiero incluyente, competitivo e innovador” es el nombre del documento que presentó la Asociación de Fintech en Colombia. Consta de más de 100 propuestas y abarca más de 20 temáticas estratégicas para la transformación de la industria y del sistema financiero tradicional.

La publicación hace un llamado a generar un “tsunami regulatorio”, el cual implicaría una reconfiguración estructural del sistema financiero colombiano. Estas propuestas buscan, por ejemplo, remover obstáculos derivados de normas desactualizadas frente a la llegada y aplicación de nuevas tecnologías en el sector, promoviendo nuevos modelos de negocio y favoreciendo la inclusión financiera.

Óscar Cadena es el director de Asuntos Públicos de Nu. El directivo, quien participó en un conversatorio sobre la hoja de ruta y sus propuestas, afirmó que Colombia no solo está preparada para un cambio regulatorio de este tipo, sino que lo necesita para dar un salto de calidad.

“Desde la llegada de Nu y otros actores se han empezado a generar conversaciones que antes no se daban en el país. El fortalecimiento gremial también ha sido clave para poner estos temas sobre la mesa. De hecho, el tsunami regulatorio que hoy presentamos es una prueba de esa intención. Siento que al sistema financiero colombiano le llegó el momento de dar un salto de calidad, de convertirse en el sistema que todos soñamos y que el país merece”, explicó el director de Asuntos Públicos de Nu.

Para Cadena, dicho salto de calidad se materializa en lograr un sistema de pagos como Pix, en Brasil, donde hay interoperabilidad, es gratuito y está libre de conflictos de interés. También, afirma, en un sistema que garantice unas finanzas abiertas, donde cada persona sea dueña de sus datos y no la institución financiera.

“Queremos poner sobre la mesa discusiones que ya no pueden esperar: tasas de usura, el 4x1000, la reducción del uso de efectivo. Creo que el país ya está listo para esas conversaciones, y que se han dado pasos importantes en este gobierno. Hay que continuar con ese esfuerzo”, agregó Cadena.

Inclusióncompetencia e innovación

El “tsunami regulatorio” que proponen las fintech incluye tres pilares: inclusión, competencia e innovación. Es indispensable, aseguran, porque permitiría superar retos estructurales que limitan el desarrollo económico, la reducción de la pobreza y la transformación digital de la economía.

Daniela Jaime, Head de Regulación de Colombia Fintech, explicó que el documento refleja los consensos y el interés de toda la industria, dotado de un sentido técnico y jurídico que lleve a resolver los problemas del día a día mediante una propuesta regulatoria específica.

“Reconocemos que las autoridades necesitan herramientas para garantizar la estabilidad del sistema, y eso está bien, pero también hay que reconocer el valor de la innovación, que a veces viene con cierta incertidumbre. Esperamos que el regulador, y el próximo gobierno, deje de ser un árbitro pasivo que simplemente analiza si una integración afecta la competencia o no. Queremos ver a un arquitecto activo del futuro del sistema financiero”, enfatizó Jaime.

Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, señaló que la hoja de ruta es el resultado de conversaciones con más de 390 afiliados, reuniendo las necesidades que puedan generar una transformación en el sector durante los próximos cuatro años.

“A principios de este año nos sentamos para crear este documento. Buscamos incidir y crear una hoja de ruta muy específica que permita que los tomadores de decisiones puedan coger cada uno de los problemas y soluciones que hemos identificado para transformar el ecosistema”, concluyó Santos.