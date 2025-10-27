Empresa líder en equipos y accesorios para diagnóstico médico por imágenes

Foto: Servicio de Decoración (Psicología Ambiental Clínica). / Cortesía

Serteimed es una empresa que abre las puertas al mundo de las soluciones biomédicas, garantizando calidad y confianza. En sus más de 35 años, esta compañía se ha convertido en un referente en soluciones y equipos de imágenes diagnósticas en Colombia, por medio de la comercialización de equipos, accesorios, insumos y repuestos.

La industria de las imágenes diagnósticas crece constantemente y avanza también en términos de tecnología y nuevos equipos. Por eso, Serteimed ofrece una variedad de más de 500 productos, ha realizado cerca de 2.000 ventas en sus más de tres décadas de operación y ha satisfecho las necesidades de más de 1.200 clientes.

Su portafolio de productos incluye accesorios e insumos especializados que abarcan áreas como ecografía, hemodinamia y angiografía, odontología, proyección radiológica, rayos X y veterinaria, resonancia magnética, diseño y construcción de jaula farádicas para MRI, blindajes de protección radiológica, entre otros.

Por eso, es importante resaltar que Serteimed ofrece un paquete integral de soluciones a sus clientes. Así, además de la importación e instalación de equipos, realiza mantenimientos preventivos y correctivos, brinda asesorías técnicas especializadas, efectúa reentrenamientos de tecnólogos en radiología y ofrece servicio de consecución de repuestos a nivel mundial.

Carlos Enrique López, vocero de Serteimed, asegura: “Cubrimos prácticamente todas las especialidades de diagnóstico médico por imágenes. Hoy destacamos los Digitalizadores de Rayos x Indirectos CR y Directos Flat Panel, que son equipos de alta resolución y contraste, muy demandados en la actualidad”.

López agrega que toda la tecnología que Serteimed pone a disposición de sus clientes proviene de países líderes en el sector y en la innovación médica, como China y Corea. La confiabilidad de sus productos se garantiza al contar con las certificaciones más importantes, como FDA, CE, Invima e ISO 9001 con Registro Invima.

Ahora, la empresa explora nuevos mercados y productos. Por eso, hace poco incorporó a su portafolio ascensores especiales diseñados para personas con movilidad reducida, una herramienta fundamental para garantizar una atención médica correcta y efectiva a toda la población. Lo mismo ocurre con las jaulas de aislamiento farádico para salas de resonancia magnética.

“No nos limitamos a vender equipos; ofrecemos importación, instalación, mantenimiento preventivo y correctivo, incluso con soporte virtual, además de asesoría técnica especializada. Nuestra sede principal está en Bogotá, pero atendemos clientes a nivel nacional”, concluye López.

Así es como Serteimed logra ser un referente del sector, garantizando una confianza sustentada en experiencia y trayectoria. Son líderes en digitalizadores y protección tecnológica, con una oferta integral e innovadora de productos y servicios.

Claves del liderazgo de Serteimed

Innovación constante: la empresa incorpora tecnologías de última generación para optimizar los procesos de diagnóstico médico.

Cobertura nacional: con sede en Bogotá, Serteimed atiende instituciones y a profesionales de la salud en todo el país.

Soporte técnico especializado: su equipo brinda acompañamiento integral, desde la instalación hasta la capacitación y el mantenimiento.

Alianzas internacionales: trabaja con fabricantes líderes de Asia y Europa, asegurando altos estándares de calidad y certificación.

Compromiso social: promueve la accesibilidad en la atención médica con soluciones adaptadas a personas con movilidad reducida.

Aquí puede encontrar más información.