Empresas colombianas aceleran pagos inmediatos con Cobre

Desde la entrada en operación de Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, el ecosistema financiero colombiano atraviesa una transformación profunda. Y mientras la infraestructura central define las reglas, compañías tecnológicas como Cobre están convirtiéndose en el puente que permite que las empresas adopten y aprovechen esta modernización de manera práctica y automatizada.

Cobre, plataforma líder de pagos empresariales inmediatos en Latinoamérica, ya ha procesado más de 350 mil transacciones desde Bre-B, habilitando a empresas de todos los tamaños a realizar pagos interbancarios 24/7, con conciliación en tiempo real y mayor eficiencia operativa.

Un nuevo estándar de velocidad

El principal valor de la participación de Cobre en Bre-B radica en la inmediatez. “Con Cobre, las compañías no solo acceden a la inmediatez que trae Bre-B, sino que pueden integrar fácilmente estos pagos en sus sistemas contables, ERPs y flujos de tesorería”, explicó Jose Gedeón, CEO de Cobre.

Según cifras de la plataforma, las transacciones empresariales desde Bre-B han crecido en promedio cinco veces por semana, consolidando un salto histórico en la infraestructura de pagos de alto valor.

Telefónica: pagos y recaudos en tiempo real

Telefónica Movistar Colombia se convirtió en la primera empresa de telecomunicaciones en habilitar pagos a través de Bre-B, apoyada en la tecnología de Cobre.

“La inmediatez es hoy un factor clave para la competitividad. De la mano de Cobre y gracias a Bre-B, seguimos innovando para ofrecer más eficiencia y nuevas opciones a nuestros millones de usuarios”, afirmó la compañía.

Con esta integración, la compañía aceleró sus procesos de dispersión y conciliación interbancaria, reduciendo fricciones operativas y recibiendo pagos a proveedores y aliados en tiempo real, con trazabilidad completa y conciliación automática.

Skandia: recaudos inmediatos para modernizar el negocio fiduciario

Otra organización que ya opera con la infraestructura de Cobre es Skandia, una de las fiduciarias líderes del país. La empresa habilitó recaudos inmediatos desde cualquier banco colombiano usando Bre-B, mejorando su liquidez y fortaleciendo su propuesta de Fidu as a Service.

“Con Cobre como aliado tecnológico, damos un nuevo paso en nuestra visión de transformar el negocio fiduciario con tecnología segura y eficiente”, afirmó Carolina Nieto, vicepresidenta de negocios corporativos de Skandia.

Skandia complementó esta integración con otras soluciones de Cobre, como transferencias referenciadas y Cobre Connect para dispersiones automatizadas.

Bre-B: un cambio estructural para Colombia

El lanzamiento de Bre-B representa un hito para el sistema financiero nacional: por primera vez, las empresas pueden mover dinero entre bancos de forma inmediata, 24/7, con menor costo y mayor control operativo.

En este nuevo escenario, plataformas como Cobre cumplen un rol esencial al convertir esa infraestructura en soluciones accesibles y automatizadas. En la práctica, las compañías ahora pueden:

Optimizar su flujo de caja con movimientos instantáneos.

Reducir costos asociados a transferencias interbancarias.

Obtener visibilidad en tiempo real de pagos y recaudos.

La interoperabilidad y la velocidad que trae Bre-B abren la puerta a una nueva etapa de competitividad empresarial en Colombia, y Cobre se posiciona como el habilitador tecnológico que está haciendo posible recorrerla desde hoy.