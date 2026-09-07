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En fotos: TCL lleva su visión de una vida inspirada por la IA a IFA 2026

TCL le cuenta | Pantallas, smartphones, electrodomésticos, soluciones para el hogar y dispositivos inteligentes hacen parte de la propuesta que TCL presenta en IFA 2026, la feria más importante de electrónica de consumo, electrodomésticos y tecnologías emergentes.

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Redacción Especiales
07 de septiembre de 2026 - 11:37 p. m.
TCL llega a IFA 2026 con una visión que va más allá de los dispositivos inteligentes y muestra cómo la inteligencia artificial puede integrarse de forma natural a la vida cotidiana. En el Inspiration Habitat, la marca presenta diferentes formas en las que la IA puede transformar la manera en que vemos, vivimos y nos conectamos con la tecnología.
Foto: Cortesía

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