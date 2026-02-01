enerBit convierte el servicio de energía en tecnología, transparencia y experiencia digital

Foto: enerBit permite controlar picos de consumo, evitar penalizaciones y aumentar la eficiencia. / Fotos: Cortesía

Mientras el mercado energético colombiano avanza en digitalización y cobertura, millones de personas aún no cuentan con soluciones para entender, medir y gestionar su consumo en tiempo real.

enerBit responde a ese desafío con una propuesta innovadora que integra medición inteligente, visualización de los consumos en tiempo real, alertas automatizadas y atención humana 24/7, todo desde una sola plataforma. Una solución diseñada para transformar la energía en una herramienta de control, eficiencia y competitividad.

“enerBit surgió como una iniciativa de innovación respalda por Celsia, la empresa de energía del Grupo Argos y nació con el propósito de transformar radicalmente la forma en que hogares y empresas en Colombia se relacionan con los servicios públicos, empezando por su consumo de energía. Nuestro enfoque ha sido replantear un servicio que no es tangible o visible para las personas, para convertirlo en algo más claro, más cercano y conectado con el mundo moderno. Creemos que la energía no debería ser un cobro incomprensible, sino una herramienta que le permita a las personas y a las empresas vivir y trabajar mejor”, afirma Gabriel Vizcaíno Sánchez, líder de enerBit.

Tecnología para democratizar el control energético

El modelo de enerBit se sustenta en un derecho vigente en Colombia: la Ley 142 de 1994, que establece la libertad de elección del comercializador de energía para hogares y empresas. Sin embargo, la forma en que este derecho se ha materializado ha sido distinta según el perfil del cliente. Mientras los grandes consumidores han contado tradicionalmente con ofertas estructuradas y acompañamiento especializado, existe un segmento amplio de pymes, comercios, industrias medianas y empresas multi-sede que han tenido menos visibilidad y acceso a estas alternativas.

Es en ese punto donde enerBit marca la diferencia: brindando una solución tecnológica, accesible y eficiente para cerrar brechas de información y gestión.

enerBit combina tecnología, datos y experiencia en una plataforma digital que integra medición inteligente (AMI), alertas automáticas y reportes detallados. Esto permite a los clientes monitorear su consumo en tiempo real desde cualquier lugar, centralizar múltiples sedes, y recibir soporte 24/7 mediante canales como WhatsApp.

Además, facilita nuevas oportunidades como campañas de ahorro con incentivos, análisis de costos por franja horaria y esquemas para pagar menos cuando la energía es más barata en el mercado. También está implementando comunidades energéticas que conectan empresas u hogares con autogeneradores para aprovechar mejor la energía renovable.

Resultados que hablan por sí solos

“En 2025, nuestros clientes lograron ahorros por más de $3.000 millones debido a nuestra tarifa en los componentes de generación y comercialización, además de reducciones adicionales asociadas al control en sus picos de consumo. Hoy contamos con más de 40.000 clientes en 95 municipios, y nos posicionamos como la empresa con más de 24.000 fronteras comerciales registradas en XM. Un modelo que demuestra un impacto real, medible y sostenible” comenta Vizcaíno.

Un servicio por y para el cliente

Uno de los mayores retos para empresas con operaciones en varias sedes es tener que gestionar múltiples operadores, facturas y procesos dispersos. A esto se suma la falta de herramientas claras para anticiparse a sobrecostos o comportamientos anómalos en el consumo.

enerBit resuelve esto permitiendo centralizar toda la gestión energética en un solo comercializador y una sola plataforma, donde es posible visualizar el consumo, automatizar alertas, entender penalizaciones como la energía reactiva y recibir reportes listos para la toma de decisiones.

“Ayudamos a las empresas a identificar y corregir penalizaciones por energía reactiva, un costo silencioso que puede impactar significativamente la factura y que muchas veces pasa desapercibido. En resumen: menos enredos, más control y mejores decisiones basadas en datos”, concluye Vizcaíno.

Transformar lo imposible en posible

enerBit ilustra un cambio de paradigma en los servicios públicos. Su modelo trasciende la simple comercialización de energía para convertirse en un habilitador de eficiencia operativa, transparencia y empoderamiento del cliente final.

Porque controlar la energía, anticiparse a los sobrecostos, entender lo que antes parecía cifrado y ahorrar sin cambiar equipos... eso que antes parecía imposible, hoy es posible.

Y eso es justamente lo que enerBit está haciendo realidad para miles de hogares y empresas en Colombia.