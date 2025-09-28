Enfermería y fisioterapia, profesiones con futuro y propósito desde El Bosque

La Universidad El Bosque ha renovado sus programas de Enfermería y Fisioterapia. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En los últimos años, Colombia ha comenzado a enfrentar una transformación silenciosa pero decisiva: el envejecimiento poblacional. Este fenómeno, acelerado tras la pandemia, se ha convertido en un tema central de la agenda pública y representa un desafío directo para el sistema de salud. A la par, el aumento de enfermedades crónicas obliga a repensar la manera en que se forman los profesionales que atenderán esta nueva realidad.

El país no solo necesita más profesionales, sino que requiere que estén preparados con una visión integral del envejecimiento. “Podemos verlo como un problema que demanda atención médica constante, o como la década del envejecimiento saludable, en la que los adultos mayores mantengan funcionalidad física, social, cognitiva y psicológica”, señaló Miguel Antonio Sánchez, decano de la Facultad de Enfermería de la Universidad El Bosque.

Para responder a este reto, la Universidad El Bosque ha renovado sus programas de Enfermería y Fisioterapia, incorporando la llamada “salud 4.0”: inteligencia artificial, realidad virtual, internet de las cosas y análisis de “big data”. “El objetivo es que los futuros profesionales combinen vocación de servicio con innovación tecnológica, sin perder el sello biopsicosocial y cultural que nos caracteriza”, explicó Sánchez.

Desde la Universidad El Bosque se reconoce que los jóvenes buscan algo más que empleabilidad: desean que sus estudios se alineen con un propósito de vida. “Nuestros egresados son reconocidos como profesionales cálidos y humanos. Eso nos diferencia en un entorno donde muchos usuarios del sistema de salud perciben deshumanización”, aseguró el académico.

Un rasgo distintivo de esta universidad es que la práctica comienza desde el primer semestre. “Los estudiantes trabajan con comunidades vulnerables, lo que fortalece su sensibilidad social y les da una perspectiva amplia de la salud como fenómeno. Paralelamente acceden a Cobos Medical Center, nuestro centro médico propio, que los expone a la tecnología de mayor complejidad disponible en el país”, destacó Sánchez.

El panorama laboral también es favorable. La Política de Talento Humano en Salud 2030 advierte una escasez crítica de enfermeras: mientras la OCDE recomienda 14 por cada 10.000 habitantes, Colombia apenas alcanza ocho. A esto se suma la migración hacia países como Estados Unidos, Canadá o Alemania. “El título de El Bosque cuenta con convalidación automática en varios países y recientemente firmamos un convenio con Quebec, lo que convierte el diploma en un pasaporte laboral internacional”, explicó el decano.

En Fisioterapia, la Resolución 1788 de 2025 reformuló el modelo de rehabilitación en el país, priorizando a estos profesionales dentro del plan básico de salud. “Se trata de la cuarta fuerza laboral más importante en salud y su inclusión genera nuevas oportunidades de trabajo en los territorios”, indicó Sánchez.

El impacto comunitario también se refleja en los resultados de formación. De acuerdo con el decano, los estudiantes reconocen que el trabajo temprano en comunidades les permite comprender realidades sociales detrás de los pacientes hospitalizados al igual que con los empleadores, quienes valoran esa sensibilidad social como un diferencial de cada uno de los egresados de estos dos programas.

Este 2025, el programa de Enfermería cumple 25 años y por eso lo celebra con un plan de estudios renovado que mantiene la esencia comunitaria e incorpora nuevas tecnologías. Mientras que en Fisioterapia la universidad lanza un programa con la misma mezcla de innovación y humanismo, pero que está preparado para responder a los retos de la rehabilitación moderna.

El mensaje final de Sánchez es alentador y enfático para quienes hoy piensan en estudiar ciencias de la salud. “No lo duden. Enfermería y Fisioterapia son profesiones con alta empleabilidad, versatilidad laboral y reconocimiento internacional. Representan además, una oportunidad de transformar vidas”.

En un país que enfrenta de manera acelerada los retos del envejecimiento poblacional y la creciente demanda de atención en salud, la apuesta de la Universidad El Bosque por combinar tecnología, humanismo y compromiso comunitario se convierte en un referente de cómo formar profesionales capaces de responder a un futuro complejo. Más allá de la empleabilidad, la institución proyecta a sus egresados como agentes de cambio que no solo atienden pacientes, sino que contribuyen a construir una sociedad más saludable y solidaria.