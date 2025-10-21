Escuela Colombiana de Ingeniería y El Espectador dialogan sobre talento y tecnología

Foto: Cortesía

Este 28 de octubre, la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y El Espectador reunirán en un mismo escenario —el Cubo de Colsubsidio— a representantes del Metro de Bogotá, Comware y Procemco, quienes conversarán sobre cómo la transformación tecnológica y la innovación están redefiniendo la gestión del talento humano y el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura en Colombia.

El panel se llevará a cabo en el marco de Open Campus Impulsa, la feria de posgrados de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

Participarán Leonidas Narváez, gerente general del Metro de Bogotá; Manuel Lascarro, director general de la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto (Procemco); Mónica del Pilar Camacho Casado, gerente general de Comware; Wilmer Edicson Garzón, director de la Maestría en Ciencia de Datos de la Escuela; Santiago Alom López Molano, director financiero en Comware y profesor de la institución; y Diego Sánchez Fonseca, vicerrector administrativo de la Escuela.

El tema central será: “Nuevos retos empresariales: el impacto de las nuevas tecnologías en el talento humano de las organizaciones y en las megaobras del país”.

El panel, de inscripción gratuita, comenzará a las 6:00 p.m. y busca propiciar una conversación amplia y constructiva sobre los desafíos y oportunidades que traen las nuevas tecnologías para el capital humano de las empresas, organizaciones y grandes proyectos de infraestructura que se desarrollan en el país.

La conversación se dividirá en dos momentos. El primero se centrará en el impacto de las nuevas tecnologías en el talento humano de las organizaciones, con la participación de Mónica del Pilar Camacho Casado, gerente general de Comware, y Wilmer Edicson Garzón, director de la Maestría en Ciencia de Datos de la Escuela, bajo la moderación de Santiago Alom López Molano, director financiero en Comware y profesor de la institución.

El segundo segmento, moderado por Diego Sánchez Fonseca, vicerrector administrativo de la Escuela, contará con la presencia de Leonidas Narváez, gerente general del Metro de Bogotá, y Manuel Lascarro, director general de Procemco. Este espacio se enfocará en los retos empresariales derivados del impacto de las nuevas tecnologías en el talento humano que participa en la ejecución de las megaobras del país.

Quienes asistan al evento no solo podrán participar en esta importante conversación con líderes que impulsan el soporte tecnológico en empresas colombianas, construyen una de las obras más significativas de las últimas décadas —el Metro de Bogotá— o representan a compañías clave del sector del cemento y el concreto. También tendrán la oportunidad de interactuar directamente con los directores de los programas de posgrado de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, conocer los requerimientos actuales y futuros del sector productivo, y explorar nuevos posgrados en áreas clave como tecnología, innovación, sostenibilidad y competitividad empresarial.

Tenga en cuenta que Open Campus Impulsa es la feria que les permite a los profesionales interesados en continuar su formación de posgrado descubrir su potencial académico, dialogar con expertos, conocer la oferta académica y acceder a información sobre beneficios financieros y convenios institucionales.

La Escuela, a la vanguardia académica

Cada vez es más evidente la necesidad de talento con conocimientos y experiencia en tecnología, innovación y sostenibilidad. La dinámica cambiante y los desafíos de los sectores público y privado exigen profesionales capacitados, creativos, propositivos y adaptables a las demandas del mercado.

Pensando en esta realidad, la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito ha venido presentando, desde el año anterior, programas de posgrado orientados a los perfiles que requiere el sector productivo del país. Entre ellos se encuentran:

Especialización en Logística y Cadena de Abastecimiento.

Especialización en Tecnologías y Operaciones para la Competitividad Empresarial.

Especialización en Gerencia Estratégica e Ingeniería de Negocios.

Especialización en Economía Circular.

Maestría en Ingeniería Mecánica.

Estos programas se suman a una oferta vigente que forma profesionales con un enfoque integral, ético y sostenible, preparados para abordar problemas complejos desde una perspectiva interdisciplinaria.

La transversalidad se promueve mediante dos estrategias: electividad, que permite a los estudiantes complementar su perfil según sus intereses, y homologación, que facilita cursar un segundo posgrado validando asignaturas previamente aprobadas.

Algunas de las líneas transversales incluyen la innovación y el desarrollo tecnológico, la sostenibilidad y gestión ambiental, la competitividad empresarial, la economía y las finanzas, la gerencia de proyectos, el marketing digital, la gestión de la cadena de suministro y el análisis de datos y business intelligence.

Con su oferta de posgrados, la Escuela se ha consolidado como un referente en la formación de profesionales preparados para enfrentar los retos tecnológicos y empresariales de un entorno globalizado y digitalizado, con un enfoque que integra investigación aplicada y sostenibilidad.

Sin duda, este esfuerzo contribuirá a cerrar la brecha de talento en tecnologías de la información e ingeniería, fortaleciendo los roles técnicos y de liderazgo dentro del sector productivo nacional.

Los “sí” a la hora de escoger esta oferta académica

Enfoque interdisciplinario. Docentes calificados con amplia experiencia académica y profesional. Grupos de investigación robustos con proyectos aplicados a empresas e instituciones aliadas, a escala nacional e internacional. Infraestructura de vanguardia que incluye laboratorios y tecnología de punta. Actualización permanente para mantener los planes de estudio alineados con las tendencias y necesidades del mercado. Respaldo de una universidad con acreditación de alta calidad.

¡No se lo pierda!

La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y El Espectador lo invitan a participar en el gran panel “Nuevos retos empresariales: el impacto de las nuevas tecnologías en el talento humano de las organizaciones”, que se llevará a cabo este martes 28 de octubre a las 6:00 p.m. en El Cubo Colsubsidio (Av. Carrera 30 # 52-77).

Inscríbase ahora sin costo en: https://forms.office.com/r/6jmL6T5bYs?origin=lprLink

Tenga en cuenta que lo cupos son limitados.