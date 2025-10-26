Escuela de Sostenibilidad de la Universidad Europea: liderar el cambio empieza aquí

La Universidad Europea es la institución privada que más estudiantes ha titulado en energías renovables. Foto: Cortesía Universidad Europea

El conocimiento tiene una misión: transformar el mundo. Consciente de ello, la Universidad Europea inauguró hace un año su Escuela de Sostenibilidad, la primera en una universidad española. Un centro que ya se ha convertido en referencia y que representa la confluencia entre educación, industria y valores, además de garantizar una formación de excelencia y relevancia global para los estudiantes de esta área del conocimiento: los futuros profesionales llamados a liderar la revolución de la economía verde.

Con casi una decena de titulaciones en su plan de estudios relacionadas con esta área —maestrías en línea susceptibles de reconocimiento por el Ministerio de Educación Nacional (MEN)—, la Escuela de Sostenibilidad de la Universidad Europea responde a las necesidades del mercado laboral.

La sostenibilidad se ha convertido en un pilar fundamental para el progreso social y económico del mundo. Cada vez más las empresas reconocen la sostenibilidad como un factor transversal y estratégico clave en la toma de decisiones corporativas. “El talento ya no está dispuesto a trabajar en una empresa que no tenga propósito ni la sostenibilidad en su ADN. La sostenibilidad ya se percibe como algo transversal”, explica Julia Ayuso, directora de la Escuela de Sostenibilidad de la Universidad Europea.

Este enfoque genera nuevas oportunidades laborales. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se espera que para 2030 surjan en todo el mundo más de 24 millones de empleos en sectores relacionados con la sostenibilidad.

Perfiles transdisciplinares capaces de afrontar los desafíos globales

La Universidad Europea mantiene un firme compromiso con el planeta, las personas y el progreso. Por ello, impulsa una formación innovadora, transdisciplinar y orientada a la acción real. “La sostenibilidad no es solo un campo de estudio, sino una actitud, una responsabilidad y una herramienta de cambio”, añade Julia Ayuso.

Desde la Escuela de Sostenibilidad, y de la mano de la Fundación Europea, se promueven iniciativas como el Reto de Innovación Anual en Sostenibilidad, en el que estudiantes y “alumni” se conectan con empresas líderes para cocrear soluciones innovadoras. Este reto se desarrolla en colaboración con instituciones internacionales, como la Universidad del Rosario, la Universidad Andrés Bello o la Universidad Técnica Particular de Loja.

La Escuela de Sostenibilidad cuenta con empresas colaboradoras, denominadas Socios Transformadores, como LG. “Con su programa Smart Green proponen a los estudiantes el diseño de acciones de renaturalización de entornos urbanos. Uno de los proyectos más destacados ha sido el de un grupo de estudiantes de arquitectura y veterinaria, que trabajaron juntos en una iniciativa de renaturalización de los campus universitarios como nodos de recuperación de la biodiversidad urbana”, explica la directora de la Escuela de Sostenibilidad.

La Universidad Europea ya impacta en la formación de más de 126.000 personas en todo el mundo

Con casi 30 años de trayectoria, la Universidad Europea ha influido en la educación de más de 126.000 personas a lo largo del mundo. La institución va más allá de la excelencia académica: se destaca por su compromiso con la investigación, la innovación y la difusión del conocimiento, y se ha consolidado como la segunda universidad privada con mayor producción científica en España.

En el caso de Colombia, la comunidad de “alumni” de la Universidad Europea ha crecido de manera sostenida, consolidando una red de profesionales altamente capacitados. Como parte de su compromiso con la excelencia educativa y el acompañamiento personalizado, la institución cuenta con una oficina en Bogotá, donde se brinda apoyo a los estudiantes y se les informa sobre las oportunidades de cursar estudios presenciales en los distintos campus de la Universidad Europea en España.

En su misión de establecer vínculos con instituciones públicas y privadas y de ofrecer la mejor formación a los colombianos, la Universidad Europea colabora con organismos de referencia como Función Pública, mediante la apertura de becas dirigidas a servidores públicos y contratistas del país; el Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje), que ofrece becas a servidores y contratistas de la entidad; y la Alcaldía de Barranquilla. Además, mantiene acuerdos con entidades como la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación, con el objetivo de apoyar a profesionales sobresalientes de las Américas, así como con la Organización Internacional de Juventud (OIJ), que promueve la inclusión e integración de las juventudes iberoamericanas.