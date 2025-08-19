ESS+ 2025: innovación y alianzas para fortalecer la seguridad en América Latina

Proteja lo que más importa con la innovación que transforma la seguridad. Foto: Cortesía

La Feria Internacional de Seguridad ESS+ 2025 llega a Bogotá del 27 al 28 de agosto consolidándose como el encuentro más importante de América Latina en materia de protección de personas, bienes e infraestructuras. Con 31 años de trayectoria, el evento reúne en un solo lugar a más de 400 marcas nacionales e internacionales que presentan las últimas soluciones en ciberseguridad, control de acceso, videovigilancia, detección y supresión de incendios, seguridad perimetral, industrial y más. Durante tres días, empresarios, autoridades, expertos y fabricantes se darán cita para intercambiar conocimiento, generar alianzas estratégicas y explorar las tendencias que están transformando el sector.

La importancia de este evento radica en que no solo es una vitrina de innovación tecnológica, sino un espacio de formación y análisis de los retos actuales en seguridad. Su agenda académica contará con foros especializados, conferencias y presentaciones a cargo de referentes nacionales e internacionales, abordando desde la protección de infraestructuras críticas hasta el uso ético de la inteligencia artificial en sistemas de vigilancia. Además, todos los equipos y plataformas estarán operando en tiempo real, lo que permite a los asistentes experimentar de primera mano sus capacidades y beneficios.

En el marco de este evento, El Espectador habló con Patricia Acosta, directora de la feria, para conocer de cerca el valor diferencial que ofrece esta edición, las innovaciones que se podrán ver y las oportunidades que representa para empresas de todos los tamaños. Su invitación es clara: “La seguridad es responsabilidad de todos, y la tecnología es hoy una aliada clave para proteger lo que más importa: las personas, los activos y la reputación de las organizaciones”, señala.

¿Cuál es el principal valor diferencial que ofrece ESS+ 2025 frente a otras ferias de seguridad en América Latina?

Somos una feria con 31 años de trayectoria que reúne en un solo lugar lo mejor de la seguridad integral, este año contaremos con más de 400 soluciones, gracias a la presencia de 200 grandes marcas multinacionales y otras 200 marcas complementarias. Durante tres días, los asistentes podrán conocer tecnologías de seguridad electrónica, control de acceso, seguridad perimetral, detección y supresión de incendios, seguridad industrial y ciberseguridad, entre otras. Lo que nos diferencia es que todas las tecnologías están en funcionamiento real, no son demos ficticios: los visitantes pueden ver y probar equipos operando en tiempo real.

¿Qué tendencias globales en seguridad estarán marcando la agenda este año y cómo se reflejarán en la feria?

En ESS+ 2025 abordaremos tendencias clave como la integración de inteligencia artificial en sistemas de videovigilancia, la automatización de procesos de seguridad, soluciones para la protección de infraestructuras críticas y el fortalecimiento de la ciberseguridad frente a amenazas cada vez más sofisticadas. Estas innovaciones estarán presentes tanto en la muestra comercial como en la agenda académica, que analizará casos de éxito y proyecciones del sector a nivel global.

¿Qué papel juega la innovación en la protección de infraestructuras críticas y cómo se aborda este tema en ESS+ 2025?

Es fundamental para anticiparse a riesgos y proteger activos estratégicos, en ESS+ 2025 se presentarán equipos, sistemas y plataformas que permiten prevenir incidentes, optimizar la gestión y garantizar la continuidad de operaciones en sectores como energía, transporte, salud o telecomunicaciones. La feria ofrecerá ejemplos concretos de cómo la tecnología, bien implementada, puede ser más eficiente y costo–efectiva que los métodos tradicionales de vigilancia.

¿Qué soluciones y equipos novedosos destacaría que se podrán en esta edición?

Habrá sistemas de videovigilancia con analítica avanzada en tiempo real, soluciones de ciberseguridad para entornos industriales, control de acceso biométrico de última generación y herramientas integradas de monitoreo para grandes superficies. También se mostrarán innovaciones en seguridad perimetral inteligente y tecnologías que combinan sensores, IA y automatización para una respuesta más rápida y precisa.

En materia de formación, ¿qué temáticas y expertos se incluyen en la agenda académica que resultan imperdibles para los asistentes?

La agenda de formación ofrecerá foros especializados y conferencias con expertos nacionales e internacionales que analizarán tendencias globales, regulaciones emergentes y mejores prácticas en seguridad. Se tratarán temas como ciberseguridad industrial, gestión de riesgos, protección de infraestructuras críticas, seguridad ciudadana y uso ético de la inteligencia artificial.

La feria reúne a más de 400 marcas nacionales e internacionales. ¿Qué significa esto en términos de diversidad de soluciones y alcance de la oferta?

Significa que cualquier empresa, sin importar su tamaño o sector, encontrará soluciones adaptadas a sus necesidades. Desde grandes corporaciones hasta pymes podrán conocer alternativas en distintas escalas de inversión, con propuestas que abarcan desde componentes individuales hasta sistemas integrales listos para implementar. Además, esta diversidad permite establecer conexiones estratégicas con fabricantes, integradores, distribuidores y autoridades del sector.

En esa misma línea… ¿Cómo pueden las empresas medianas y pequeñas acceder a tecnología de seguridad avanzada sin que ello implique inversiones inalcanzables?

En la feria encontrarán opciones escalables y modulares que se adaptan a la capacidad de inversión de cada empresa. Muchas soluciones permiten implementaciones progresivas, de manera que se pueda comenzar por lo más urgente y luego ampliar la cobertura según las necesidades y presupuesto. Además, la competencia entre proveedores impulsa ofertas y paquetes que hacen más accesible la tecnología de punta.