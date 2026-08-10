ESS+ 2026: Bogotá será el epicentro latinoamericano de la seguridad integral

Foto: Cortesía Corferias

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En un contexto donde la convergencia entre los riesgos físicos, digitales y operacionales redefine las estrategias de protección de gobiernos y empresas, Colombia volverá a convertirse en el principal escenario latinoamericano para la industria de la seguridad. Del 26 al 28 de agosto, Corferias será sede de ESS+ 2026 – Feria Internacional de Seguridad, el encuentro que reunirá a más de 16.000 visitantes profesionales, 400 empresas expositoras y representantes de 26 países, consolidándose como la plataforma de negocios, innovación y conocimiento más importante de la región.

Organizada por Corferias, PAFYC e IFEMA Madrid, ESS+ llega en un momento de expansión sin precedentes para la industria. De acuerdo con proyecciones internacionales, el mercado global de la seguridad electrónica pasará de USD 65.300 millones en 2024 a más de USD 112.200 millones en 2033, impulsado por la inteligencia artificial, la automatización, la analítica avanzada, la ciberseguridad y las tecnologías para ciudades inteligentes.

Durante más de tres décadas, ESS+ ha acompañado la evolución del sector, convirtiéndose en el puente que conecta a fabricantes, integradores, distribuidores, desarrolladores tecnológicos, organismos gubernamentales y grandes usuarios finales de América Latina. Hoy es el escenario donde convergen las soluciones que protegerán la infraestructura crítica, las organizaciones, las ciudades y los ciudadanos del futuro.

“La seguridad dejó de ser un componente operativo para convertirse en un factor estratégico para la competitividad, la continuidad de los negocios y el desarrollo de las ciudades. ESS+ reúne a quienes están liderando esa transformación y ofrece un espacio donde la innovación se convierte en soluciones concretas para los desafíos actuales de la región”, afirma Patricia Acosta, directora de la Feria Internacional de Seguridad ESS+.

Una experiencia integral para los líderes del sector

ESS+ 2026 combinará cuatro grandes componentes que fortalecen su propuesta de valor:

Exhibición tecnológica: lanzamiento de soluciones, demostraciones en vivo y tecnologías de última generación para videovigilancia, inteligencia artificial, analítica de video, control de acceso, ciberseguridad, protección contra incendios, automatización, drones, IoT, infraestructura crítica, seguridad industrial y protección personal.

Agenda académica internacional : un espacio para el análisis de las tendencias que están transformando la seguridad pública y privada, con la participación de autoridades gubernamentales, líderes empresariales, expertos internacionales y representantes de los principales sectores económicos.

Rueda Internacional de Negocios: encuentros estratégicos entre fabricantes, compradores, distribuidores e integradores para impulsar alianzas comerciales y nuevos proyectos en América Latina.

Networking Ejecutivo: espacios diseñados para fortalecer relaciones, compartir experiencias y generar oportunidades de colaboración entre los principales actores de la industria.

Una agenda académica que aborda los grandes desafíos de la seguridad

Más allá de la exhibición comercial, ESS+ 2026 ofrecerá un programa académico que reunirá a expertos nacionales e internacionales para debatir sobre los retos que hoy enfrentan las ciudades, las organizaciones y las infraestructuras críticas. Entre los principales foros se destacan:

Foro Latinoamericano de Ciudades Seguras.

Foro de Infraestructuras Críticas.

Foro de Seguridad Corporativa.

Colombia, un hub regional para la seguridad

La ubicación estratégica del país, su conectividad aérea, el crecimiento de su ecosistema tecnológico y su capacidad para atraer compradores internacionales han consolidado a Colombia como uno de los principales centros de negocios para la industria de la seguridad en América Latina.

ESS+ representa esa posición de liderazgo al reunir en un solo escenario a fabricantes globales, desarrolladores tecnológicos, integradores, distribuidores, entidades gubernamentales y responsables de la toma de decisiones que impulsan la modernización de los sistemas de seguridad en la región.

Durante tres días, Bogotá será el punto de encuentro donde convergerán la innovación, el conocimiento y los negocios para construir una industria más inteligente, conectada y preparada para enfrentar los desafíos del futuro.

ESS+ 2026 se realizará del 26 al 28 de agosto en Corferias, Bogotá, ocupando los pabellones 11 al 1G. Los interesados en asistir, participar como expositores o conocer la programación académica podrán consultar toda la información en www.securityfaircolombia.com.