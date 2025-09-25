Este 30 de septiembre se celebra el cuarto Foro de Periodismo Científico de Unisimón

Será un espacio de reflexión y debate sobre las representaciones de género en los medios. Foto: Cortesía

El próximo 30 de septiembre se celebrará la cuarta edición del Foro de Periodismo Científico: Género y Medios de Comunicación. Tendrá lugar en La Casa de la Cultura de la Universidad Simón Bolívar, La Perla.

La Dirección de Comunicaciones abrirá el espacio en asocio con el Doctorado en Estudios de Género, Políticas y Desafíos Contemporáneos. Será un espacio de reflexión y debate sobre las representaciones de género en los medios y su influencia en la reproducción o transformación de las relaciones de poder, la exclusión y la...