Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Punto de Encuentro
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Con el apoyo de la Universidad Simón Bolívar

Este 30 de septiembre se celebra el cuarto Foro de Periodismo Científico de Unisimón

En dos paneles, representantes de la academia, los medios de comunicación, el sector público y la sociedad civil dialogarán de los retos en la cobertura periodística.

Especial para El Espectador
25 de septiembre de 2025 - 11:30 a. m.
Será un espacio de reflexión y debate sobre las representaciones de género en los medios.
Será un espacio de reflexión y debate sobre las representaciones de género en los medios.
Foto: Cortesía

El próximo 30 de septiembre se celebrará la cuarta edición del Foro de Periodismo Científico: Género y Medios de Comunicación. Tendrá lugar en La Casa de la Cultura de la Universidad Simón Bolívar, La Perla.

La Dirección de Comunicaciones abrirá el espacio en asocio con el Doctorado en Estudios de Género, Políticas y Desafíos Contemporáneos. Será un espacio de reflexión y debate sobre las representaciones de género en los medios y su influencia en la reproducción o transformación de las relaciones de poder, la exclusión y la...

Por Especial para El Espectador

Temas recomendados:

Periodismo Científico

AbiertoEE

Unisimón

Foros

Con el apoyo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.