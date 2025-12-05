Everlast se consolida en Latinoamérica con nuevas tiendas y un renovado concepto

Everlast ofrece textiles de alto rendimiento, telas de secado rápido y materiales resistentes que se adaptan a las exigencias del entrenamiento mixto y del día a día urbano. Foto: Cortesía Everlast

Everlast es una marca deportiva reconocida mundialmente. Su nombre es sinónimo de los grandes eventos de boxeo y del fitness. Actualmente ha presentado un crecimiento histórico en Latinoamérica, tras la apertura de nueve tiendas nuevas, en países como Colombia, El Salvador, Ecuador, Panamá, Guatemala y Costa Rica.

Desde hace más de un siglo, Everlast se ha consolidado como una marca relacionada con la fuerza, la resistencia y el carácter. En 2025 dio un paso más allá, al reinventarse para una nueva generación que vive el deporte como un estilo de vida.

Este enfoque posiciona a Everlast como una marca moderna, cool y transversal, la cual ha sido diseñada para una generación que ve el deporte como una expresión de estilo, salud mental y superación personal.

En la actualidad, Everlast cuenta con una red de más de 23 puntos de venta propios. Su presencia llega a más de 200 ubicaciones multimarcas. En Latinoamérica, Everlast ha reforzado su presencia con tiendas con un ambiente que transmite energía, movimiento y modernidad. Colombia es muestra de esa fortaleza, pues cuenta con tres tiendas: en Bogotá, una en el Centro Comercial Gran Estación y otra en Multiplaza; y en Medellín, en el Centro Comercial Arkadia. Además, todo el portafolio está disponible en su sitio web https://everlast.com.co/, con envíos a nivel nacional.

Este crecimiento regional se ha acompañado de un enfoque en experiencia de marca, con espacios que inspiran. Cada nueva tienda logra una unión entre fuerza, actitud y propósito, algo ideal para aquellos que buscan superar sus metas y llevar su entrenamiento al siguiente nivel.

No hay que pasar por alto que, además de su expansión en retail, Everlast ha fortalecido su presencia digital y sus alianzas estratégicas con gimnasios, influencers y eventos deportivos. De esta forma ha generado una comunidad activa que comparte la visión “Train for Life”: entrenar no solo para competir, sino para vivir mejor.

De entrenar fuerte a vivir fuerte

La filosofía de la marca es: “Everlast no es solo para boxeadores. Es para quienes entrenan para la vida”. De esta forma, la marca se ha conectado con jóvenes entre 20 y 35 años que buscan ropa deportiva, calzado y accesorios que combinen rendimiento, diseño y autenticidad, conservando a aquellos fieles a su legado.

Everlast ofrece textiles de alto rendimiento, telas de secado rápido y materiales resistentes que se adaptan a las exigencias del entrenamiento mixto y del día a día urbano. Cada uno de sus productos está diseñado para acompañar el ritmo y las diversas disciplinas de las personas que se desenvuelven entre el gimnasio, la vida urbana y el ámbito laboral.

En sus más de 100 años de historia y con una visión renovada, Everlast demuestra que la fuerza no solo se mide en golpes, sino en constancia, innovación y propósito. Porque hoy, entrenar para la vida es más que un lema: es una forma de vivir.