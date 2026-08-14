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14 de agosto de 2026 - 04:25 p. m.

Evita fraudes con tu conexión de gas natural y mantén la seguridad de tu negocio con Vanti

Tener una conexión legal de gas natural en tu negocio garantiza tu seguridad. Evita caer en fraudes. Recuerda que las conexiones ilegales están tipificadas como delito en la ley colombiana.

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