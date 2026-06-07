Experiencia y personalización: el nuevo reto de la educación virtual en UCompensar

La tecnología solo genera valor cuando se adapta a cada estudiante. Foto: Getty Images

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La educación superior virtual en América Latina atraviesa una transformación que va mucho más allá del acceso y la cobertura. Hoy, la conversación se centra en cómo garantizar una formación de calidad y experiencias de aprendizaje que respondan de manera efectiva a las necesidades, ritmos y contextos de cada estudiante.

Este fue uno de los ejes del THE Latin America Universities Summit 2026, realizado en Barranquilla, donde más de 200 líderes universitarios, expertos en tecnología educativa, representantes del sector académico y formuladores de política pública de 25 países analizaron los desafíos que enfrenta la educación superior en la región.

Durante el encuentro se abordaron temas como inteligencia artificial, innovación, internacionalización y emprendimiento. Entre las conclusiones compartidas por los participantes destacó una idea común: el crecimiento de la educación virtual no depende únicamente de incorporar nuevas tecnologías. El verdadero desafío consiste en comprender mejor a los estudiantes y ofrecer procesos formativos más cercanos, flexibles y personalizados.

En este contexto, la Fundación Universitaria Compensar (UCompensar) presentó su experiencia durante la conferencia “Cómo diseñar aprendizaje personalizado a gran escala: calidad, flexibilidad y éxito estudiantil en la práctica”. Allí expuso cómo ha fortalecido su modelo de educación virtual mediante herramientas de aprendizaje personalizado, sistemas de seguimiento académico basados en inteligencia artificial y estrategias de aseguramiento de la calidad.

“El reto ya no es solamente ofrecer programas virtuales. Es importante definir cómo garantizar que cada estudiante tenga una experiencia de aprendizaje más cercana, más flexible y realmente útil para su proceso formativo”, afirmó Carolina Guzmán Ruiz, vicerrectora académica de UCompensar.

La educación virtual ha ganado terreno en Colombia y América Latina, impulsada por la necesidad de ampliar la cobertura y llegar a poblaciones que enfrentan barreras para acceder a modelos presenciales tradicionales.

De acuerdo con cifras del SNIES, cerca del 23 % de los estudiantes de educación superior en Colombia cursan programas virtuales, lo que equivale a más de 580.000 personas matriculadas en 2024.

Sin embargo, para los expertos del sector, el desafío ya no consiste únicamente en aumentar el número de estudiantes, sino en lograr que estos modelos sean cada vez más efectivos, pertinentes y personalizados.

Uno de los elementos centrales de esta apuesta ha sido la implementación de Personalized Learning Designer (PLD) de Open LMS, una herramienta que permite diseñar experiencias de aprendizaje más flexibles y adaptadas a cada estudiante, ajustando contenidos y fortaleciendo el acompañamiento de acuerdo con su avance y desempeño. Actualmente, esta estrategia impacta al 50% de la comunidad estudiantil de la institución, compuesta por más de 11.800 estudiantes.

La estrategia también incorpora asistentes virtuales para estudiantes y docentes, capaces de acompañar procesos académicos, sugerir contenidos y generar alertas tempranas frente a posibles dificultades de aprendizaje.

A esto se suma la adopción de Quality Matters (QM), uno de los estándares internacionales más reconocidos para la evaluación de cursos virtuales, enfocado en fortalecer los resultados de aprendizaje, mejorar la experiencia educativa y garantizar consistencia académica en escenarios de escalabilidad. En la actualidad, UCompensar es la única Institución de Educación Superior en Colombia que cuenta con cursos certificados por QM.

En el caso de UCompensar, la institución aseguró que estas herramientas han contribuido a mejorar el seguimiento al desempeño estudiantil y a incrementar la participación de los estudiantes en sus procesos formativos.

“Nuestros asistentes virtuales nos han permitido brindar un acompañamiento más cercano a docentes y estudiantes, fortalecer el éxito académico y comprender mejor cómo aprende cada persona”, explicó Guzmán.

Las discusiones del encuentro reflejaron una transformación más profunda dentro de la educación superior: la tecnología, por sí sola, no garantiza mejores procesos de aprendizaje. El foco se desplaza hacia la calidad de las experiencias educativas, la pertinencia de los programas académicos y la capacidad de las instituciones para responder a las nuevas dinámicas sociales y laborales.

En medio de la presión por ampliar la cobertura sin sacrificar la calidad, las universidades latinoamericanas coinciden en que el futuro de la educación virtual dependerá menos de acumular tecnologías y más de comprender cómo aprende cada estudiante y qué necesita para avanzar con éxito en su formación.

UCompensar es una institución que se caracteriza por su modelo universidad-empresa, el cual hace parte de una estrategia institucional que articula a la universidad, la empresa y a la Caja de Compensación Compensar para fortalecer las capacidades de las personas y responder a las necesidades del sector productivo. Bajo la premisa de conectar el hacer para saber, una apuesta que combina formación, innovación y soluciones diseñadas a la medida, acercando el aprendizaje a los desafíos reales de las organizaciones y del mundo laboral.

Además, busca consolidar relaciones de largo plazo entre la academia y el sector empresarial, conectando de manera más directa los procesos de formación con las dinámicas del mercado laboral desde la práctica como método de formación. El modelo no solo acompaña la formación de estudiantes, sino también el desarrollo de talento y la actualización de competencias de colaboradores en las empresas, fortaleciendo la competitividad organizacional y la empleabilidad de las personas.