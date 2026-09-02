Expo Agrofuturo 2026 se llevará a cabo en el mejor momento exportador del agro colombiano

La agenda de esta edición estará atravesada por tres temas: innovación y tecnología, negocios estratégicos y sostenibilidad. Foto: Cortesía

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Cifras presentadas por el DANE indican que el agro colombiano vive uno de los momentos más dinámicos de los últimos años. Según la institución, en enero de 2026 las exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas alcanzaron USD 1.408 millones FOB, un 23 % más que en el mismo mes del año anterior.

Este escenario se acompaña de retos en materia de productividad, costos y competitividad; un dato clave cuando se observa en el reporte de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (Upra) que entre enero y marzo el país alcanzó su mejor trimestre exportador de la historia en los sectores agropecuario y agroindustrial, con ventas de USD 3.989 millones.

Asimismo, otros datos influyen en la actualidad del sector. Por ejemplo, existe una presión sobre los costos de producción. En junio, los fertilizantes aumentaron 15,3 % su precio anual, acumulando 15 meses de incrementos.

Por eso, el sector debe aprovechar su buen momento exportador mientras enfrenta retos y mayores exigencias de los mercados. En este escenario, del 21 al 23 de octubre se llevará a cabo Expo Agrofuturo 2026, evento que reunirá a más de 350 empresas y cerca de 14.000 visitantes especializados, compradores internacionales, inversionistas, entidades financieras, entre otros actores clave en la cadena agroalimentaria.

La agenda de esta edición estará atravesada por tres temas: innovación y tecnología, negocios estratégicos y sostenibilidad.

Tecnología en el agro

Uno de los pilares de la cita será la tecnología. Se abordarán temas como la inteligencia artificial aplicada al campo, agricultura de precisión, agricultura 4.0, biotecnología, entre otros temas que están transformando los procesos de producción.

Una de las novedades más importantes de 2026 será la transformación de FIXA. El que hasta ahora era un salón académico se convertirá en un Ecosistema de Conocimiento, con seis espacios especializados distribuidos por diferentes puntos de la feria.

De igual forma, la agenda incluirá conversaciones sobre seguridad alimentaria, agricultura regenerativa, financiamiento rural, exportaciones, innovación AgrifoodTech y acceso a mercados internacionales.

Una oportunidad de negocio

El segundo frente se concentra en las conexiones que pueden convertirse en negocios. Por eso, AgroMatch, la rueda de negocios de Expo Agrofuturo, reunirá a diferentes actores de la cadena para facilitar encuentros comerciales y abrir nuevas posibilidades de inversión y cooperación.

Productores, empresarios, compradores internacionales, inversionistas, entidades financieras, startups y desarrolladores tecnológicos encontrarán en este espacio una oportunidad para establecer relaciones y oportunidades de negocio.

Expo Agrofuturo 2026 no solo apuesta por exponer cuáles son las tendencias del sector, también se posiciona como un punto donde esas tendencias puedan convertirse en proyectos, alianzas y oportunidades comerciales.

“El crecimiento que hoy registra el agro colombiano representa una oportunidad histórica, pero también plantea nuevos desafíos. El siguiente paso no depende únicamente de producir más, sino de incorporar tecnología, generar mayor valor agregado, acceder a nuevos mercados y fortalecer las conexiones entre quienes hacen parte de la cadena agroalimentaria. Expo Agrofuturo 2026 busca convertirse en el escenario donde esas conversaciones se transformen en alianzas, inversión y negocios para el desarrollo del sector”, dijo Doris Chingaté, jefe de proyecto de Expo Agrofuturo en Corferias.

Sostenibilidad en marcha

La sostenibilidad es otro de los ejes presentes en esta cita. Se trata de un tema que ha dejado de ser complementario para convertirse en parte de las decisiones que toman productores y empresas frente al futuro del sector. Agricultura regenerativa, eficiencia en los procesos productivos, innovación y nuevas soluciones para responder a los desafíos ambientales y sociales harán parte de esta conversación.

Así, AgStar, el ecosistema de emprendimiento e innovación de Expo Agrofuturo, tendrá un papel importante. El espacio permitirá conocer startups y proyectos que están desarrollando soluciones para algunos de los principales desafíos de la agroindustria y que, al mismo tiempo, muestran hacia dónde se mueve la innovación en el sector.

Ricardo Jaramillo, CEO de Agrilink y socio organizador de Expo Agrofuturo, señaló que “las grandes transformaciones del agro comienzan cuando el conocimiento, la innovación y el capital se encuentran en un mismo lugar. Esta edición de Expo Agrofuturo está diseñada para anticipar las tendencias que marcarán la próxima década del sector y conectar a quienes tienen la capacidad de convertir esas tendencias en oportunidades reales de crecimiento para Colombia y América Latina”.

Expo Agrofuturo 2026 buscará reunir en un mismo escenario las conversaciones, herramientas y conexiones que hoy están definiendo el rumbo de la agroindustria. Durante tres días, Corferias será nuevamente punto de encuentro para productores, empresarios, inversionistas, compradores y actores de toda la cadena, en una edición que buscará resolver la siguiente pregunta: ¿cómo aprovechar el momento que vive el agro colombiano para construir un crecimiento que sea competitivo, sostenible y capaz de generar nuevos negocios para la región?