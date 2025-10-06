Expo2Ruedas: la vitrina de la movilidad que reunirá a la industria de las motos

La realización del evento coincide con un momento de notable crecimiento para la industria motociclista en el país. Foto: Cortesía

A partir del 23 de octubre, Corferias abrirá sus puertas para la segunda edición de Expo2Ruedas, la feria especializada en motocicletas y movilidad alternativa que reunirá a los principales actores del sector en torno a las nuevas tendencias de transporte sostenible sobre dos ruedas.

La realización del evento coincide con un momento de notable crecimiento para la industria motociclista en el país. De acuerdo con cifras de FENALCO y la ANDI, entre enero y agosto de 2025 el sector reportó un aumento del 35,2 % en nuevas matrículas frente al mismo periodo del año anterior. Solo en agosto se registraron 94.984 motocicletas nuevas, lo que representa un crecimiento del 28,78 % comparado con el mismo mes de 2024, según el más reciente balance de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y el gremio de los comerciantes.

“Esta nueva versión del evento llega en un momento de auge económico para el sector, pues las cifras reflejan la confianza y el dinamismo de un mercado que sigue expandiéndose en todo el país”, afirmó Carlos Ruiz, jefe de proyecto de Corferias.

“Esta feria será el punto de encuentro ideal para los diferentes actores del sector, en el que se podrán conocer las nuevas tendencias que se están promoviendo para mejorar la movilidad en dos ruedas y de una manera sostenible”, explicó Guillermo Pajón, gerente de Prisma Gestión Empresarial y socio creador de Expo2Ruedas Bogotá.

El crecimiento del sector responde, en gran parte, a que las motocicletas se han consolidado como una solución de transporte asequible, eficiente y versátil, tanto en zonas urbanas congestionadas como en áreas rurales con limitaciones de transporte público. Además, las políticas públicas y normativas recientes han impulsado la transición hacia una movilidad más limpia.

Entre estas medidas destaca la Ley 2486 de 2025, que contempla exenciones del SOAT y la revisión técnico-mecánica para patinetas y bicimotos eléctricas que cumplan ciertas características, junto con beneficios arancelarios que reducen los costos de importación de estos vehículos.

Otro elemento que explica el buen momento del mercado es la recuperación del consumo de los hogares, que creció 3,7% anual en el segundo trimestre del año. Este aumento en los ingresos disponibles ha permitido que más colombianos adquieran motocicletas, ya sea como medio principal de transporte o como vehículo complementario para el ocio y la recreación.

Según el informe de la ANDI, los departamentos de Cundinamarca (18,23 %), Antioquia (16,17 %) y Valle del Cauca (10,6 %) encabezaron los registros de nuevas motocicletas en agosto, concentrando el 45 % del mercado nacional. En estos territorios, Sabaneta (Antioquia) con 7.297 registros, Funza (Cundinamarca) con 5.191 y El Cerrito (Valle del Cauca) con 4.258, lideraron el listado de municipios con mayor número de matrículas.

Con este panorama favorable, Expo2Ruedas 2025 se perfila como una vitrina clave para explorar las innovaciones, tecnologías y oportunidades de negocio que seguirán impulsando el crecimiento de la movilidad en dos ruedas en Colombia.