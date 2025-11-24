Expoartesanías 2025: fechas, expositores y preventa para la feria artesanal de Colombia

Foto: Cortesía Corferias.

Del 5 al 18 de diciembre, Corferias será nuevamente escenario de Expoartesanías, la feria artesanal más importante de Latinoamérica y uno de los eventos culturales más relevantes del país. Durante 14 días, más de 1.000 expositores provenientes de todos los departamentos de Colombia, así como delegaciones internacionales, presentarán lo mejor del oficio artesanal en un encuentro que en su edición pasada recibió a más de 63.000 visitantes y generó un impacto económico significativo para el sector.

Para José Rafael Vecino Oliveros, gerente general (e) de Artesanías de Colombia, la feria es “mucho más que una feria; es un encuentro con nuestras raíces, con los saberes ancestrales y con la diversidad que hace grande a Colombia. Cada pieza cuenta la historia de un pueblo, de una comunidad, de manos que crean con amor y responsabilidad con la naturaleza”.

Un sector que crece y se proyecta al mundo

En los últimos años, la artesanía colombiana ha fortalecido su presencia territorial, su organización comunitaria y su participación en mercados internacionales. Según Artesanías de Colombia, entre 2022 y octubre de 2025 han sido caracterizados más de 19.400 artesanos mediante procesos psicosociales y ambientales.

La Convocatoria Territorial 2025 “Artesanías, Territorio y Paz Total” evidencia este crecimiento. La participación pasó de 5.591 artesanos en 2022 a 10.833 en 2023, 20.897 en 2024 y 32.597 en 2025, con presencia en los 32 departamentos del país. El aumento del 483 % frente a 2022 refleja el interés creciente y la mayor vinculación de comunidades artesanas en todo el territorio nacional.

El talento colombiano también se abre camino en escenarios globales. El tradicional canasto cuatro tetas llegó recientemente a vitrinas de lujo internacionales, mientras que la marca Arte Chelita (Nariño) representó al país en la Biennale Révélations 2025 en París, demostrando la capacidad del oficio artesanal para dialogar con tendencias de diseño contemporáneo y lujo cultural.

Una experiencia para conocer el valor detrás de cada pieza

Expoartesanías se mantiene como un espacio privilegiado para reconocer al artesano como autor y portador de memoria. Cada obra expuesta lleva consigo una historia, una técnica transmitida por generaciones y un vínculo directo con un territorio.

Entre los oficios presentes en esta edición se destacan:

Tejedurías ancestrales y cestería natural

Cerámica, talla en madera y fibras regionales

Joyería y filigrana contemporánea

Textiles y moda con identidad

Cocina y saberes territoriales

“Expoartesanías es una invitación a reconocer el valor de lo que somos y de lo que nos une”, afirma Laura Silva, jefe de proyecto del evento desde Corferias. “Cada año miles de colombianos y visitantes del mundo se encuentran con la fuerza viva de nuestras culturas y con el orgullo de un país diverso”.

Cómo adquirir las boletas en preventa

La preventa de boletería estará disponible hasta el 4 de diciembre con un precio especial de COP 18.000 para el público general (desde 12 años en adelante).

Pasos para comprar la boleta en preventa:

Ingrese a la página oficial: https://bit.ly/4pHbWWT

Seleccione la opción “Compra tu boleta”.

Complete los datos personales: nombre, documento, correo y teléfono.

Elija la fecha de visita y la cantidad de acompañantes.

Realice el pago a través de los medios habilitados.

Reciba la confirmación y las boletas digitales en su correo.

Si no encuentra el mensaje, revise la carpeta de spam o correo no deseado.

La preventa ofrece beneficios como descuento directo e ingreso preferencial sin filas, permitiendo planear la visita y disfrutar plenamente de esta vitrina que reúne los mejores oficios, saberes e historias del país.

Para más información sobre programación y actividades, visite expoartesanias.com, evento que hace parte de Econexia, la comunidad digital de conexiones y negocios de Corferias para industrias creativas y culturales.