FIMA 2026: la feria más importante de Latinoamérica sobre sostenibilidad y cuidado ambiental

FIMA 2026 reunirá en Bogotá a gobiernos, empresas y comunidades para impulsar soluciones frente a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Foto: Cortesía

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Bogotá se alista para recibir, del 9 al 11 de julio de 2026, la edición más ambiciosa de la Feria Internacional del Ambiente (FIMA), uno de los eventos de sostenibilidad y gestión ambiental más importantes en América Latina.

Durante tres jornadas, Corferias se transformará en el punto de encuentro multisectorial donde gobiernos nacionales y locales, organismos internacionales, gremios empresariales, organizaciones sociales, comunidades étnicas, académicos, jóvenes y ciudadanía en general se reunirán con el propósito de intercambiar conocimientos, fortalecer alianzas estratégicas y acelerar la implementación de soluciones innovadoras frente a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.

Organizada de manera conjunta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Ambiental Empresarial (Caem) y Corferias, la agenda de FIMA 2026 girará en torno a ejes estratégicos como la transición energética, que busca garantizar el acceso equitativo a fuentes renovables sin dejar a nadie atrás; la protección y restauración de la biodiversidad, pilar fundamental para países megadiversos como Colombia; el desarrollo de la bioeconomía como motor de desarrollo rural y urbano; y la incorporación de tecnologías limpias en los sectores productivos, desde la industria hasta el agro.

Porque, como lo afirmó Irene Vélez Torres, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), “FIMA 2026 nos permite mostrar que cuidar la vida también significa transformar la manera en que producimos, consumimos y nos relacionamos con la naturaleza. Los proyectos, tecnologías y alianzas que se encontrarán aquí demuestran que la transición energética, la protección de la biodiversidad y las economías para la vida no son una promesa de futuro, sino una realidad que ya se construye en los territorios. Colombia quiere compartir esa experiencia y seguir tejiendo alianzas para enfrentar juntos la crisis climática".

Estos pilares no solo guiarán las conferencias y paneles, sino que también se reflejarán en los pabellones de exposición, donde empresas y emprendedores mostrarán prototipos, maquinarias y servicios ecológicos que ya están revolucionando la manera de producir y consumir.

La feria, que en su pasada edición congregó a más de 8.900 visitantes y cerca de 200 expositores, se desarrolla en un momento particularmente oportuno, pues Colombia ha logrado posicionarse como un referente mundial en la protección de la biodiversidad y en la búsqueda de modelos de desarrollo que armonicen el crecimiento económico con la preservación ambiental.

En este escenario, FIMA 2026 ofrecerá un espacio privilegiado para visibilizar proyectos que ya están generando impactos positivos en las regiones, promoviendo el desarrollo sostenible y fortaleciendo las capacidades de adaptación al cambio climático en comunidades vulnerables. Porque no se tratará únicamente de exhibir tecnologías, sino de contar historias de transformación territorial, donde la restauración ecológica, la protección de fuentes hídricas y la economía circular se conjugan para ofrecer alternativas viables a los desafíos ambientales más apremiantes.

El evento contará con una agenda académica de alto nivel que reunirá a expertos nacionales e internacionales para debatir sobre temas cruciales como la restauración de ecosistemas degradados, la protección de fuentes hídricas, la bioeconomía, la economía circular, la transición energética, la gestión integral de residuos, la innovación ambiental y las tecnologías limpias aplicadas a los sectores productivos.

Los visitantes podrán recorrer los pabellones comerciales y las muestras tecnológicas, también se han previsto conferencias magistrales, paneles de discusión, ruedas de negocio y espacios de intercambio de conocimiento orientados específicamente a promover la inversión sostenible, el desarrollo de mercados verdes y la incorporación de tecnologías innovadoras para la protección del ambiente.

“FIMA 2026 se ha convertido en un espacio clave para el intercambio de conocimiento, experiencias y soluciones en torno a la sostenibilidad. Esta edición busca conectar innovación, academia, sector público y empresarial para promover acciones concretas frente a los desafíos ambientales que enfrentan las ciudades, las industrias y los territorios”, destacó Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias.

La protección del planeta en una alianza sin fronteras

Uno de los componentes más destacados de FIMA 2026 será su carácter internacional. La feria contará con una nutrida y diversa participación de países líderes en sostenibilidad, innovación ambiental y transición energética, los cuales compartirán experiencias, tecnologías y modelos de gestión que hoy son referentes a nivel mundial.

Entre las naciones invitadas sobresale Brasil, cuyo protagonismo en la agenda climática internacional es innegable. Es por eso por lo que la delegación brasileña presentará iniciativas de vanguardia relacionadas con la conservación, ofreciendo valiosas lecciones para Colombia y el resto del mundo.

Esta participación internacional no solo fortalecerá el intercambio de conocimiento técnico y científico, sino que también abrirá canales para la cooperación técnica, el intercambio comercial de soluciones verdes, el fortalecimiento de la política ambiental regional y la construcción de alianzas estratégicas para enfrentar desafíos comunes.

Las personas interesadas en asistir, ya sea como expositores o asistentes, podrán consultar la programación completa, los espacios académicos, los horarios de las ruedas de negocio y toda la información logística del evento a través del sitio web oficial de la Feria Internacional del Ambiente 2026, disponible en la página web https://feriadelmedioambiente.com/.