Flypass: pagos electrónicos sin membresías ni letras pequeñas

Flypass es la empresa pionera en el pago electrónico en Colombia.

Peajes, parqueaderos e incluso el lavado del carro. Empresas como Flypass ofrecen soluciones en todo el ecosistema de movilidad, lo que se traduce para sus usuarios en beneficios como un ahorro significativo de tiempo al viajar por carretera y mayor practicidad al buscar estacionamiento.

“Nuestro principal objetivo es mejorar la movilidad”, explica Luis Lorenzo Botella, uno de los fundadores de Flypass. Y agrega: “Por ejemplo, en una fila de peaje pagando con efectivo se puede perder hasta un minuto y medio. Con los carriles exclusivos y el pago electrónico, el tiempo se reduce a 2 segundos mientras se levanta la talanquera del peaje”.

Así, los usuarios de empresas como Flypass pueden usar los 164 peajes habilitados para el pago electrónico que existen en Colombia, transitando por los carriles exclusivos para este medio. De hecho, el directivo afirma que cerca del 31 % de los pagos de peaje en Colombia se realizan a través del tag de Flypass de todas las marcas que participan en Colpass.

“Además de los peajes, Flypass ofrece el servicio de pagos electrónicos en los parqueaderos de centros comerciales y algunas cadenas de parqueo privado”, señala Botella, quien agrega que los pagos por medio de su app permiten acumular Puntos Colombia.

Vale la pena señalar que Flypass es la empresa pionera en el pago electrónico en Colombia. Nació en 2008 en la ciudad de Medellín. Hoy cuenta con más de 560.000 vehículos inscritos en su plataforma. Es reconocida por no cobrar membresías y porque sus usuarios tienen las condiciones de servicio claras, sin pagos sorpresa o retenciones. Esto se encuentra disponible en https://www.flypass.com.co/tarifas.

“No tenemos membresías porque a lo largo de los años hemos entendido que el usuario que está con nosotros es porque quiere y confía en el buen servicio que ofrecemos. Aquí claro que hay fallas, pero les aseguramos que de nuestra parte siempre buscamos una solución y brindamos acompañamiento”, aseguró el fundador.

Recientemente la compañía obtuvo una certificación por mitigar más de 4.000 toneladas de CO2 a través de su servicio de pago electrónico en peajes. El reconocimiento fue otorgado por Bureau Veritas, empresa líder a nivel mundial en servicios de pruebas e inspecciones ambientales, convirtiendo a Flypass en la primera empresa de pago electrónico de servicios de movilidad en Colombia en recibir una certificación de esta categoría.

Entre sus beneficios se encuentra el de pagar por el estacionamiento en las ZPP o Zonas de Parqueo Pago de Bogotá por medio de la app de Flypass.

Respuestas a preguntas frecuentes

¿Qué pasa si vendo mi carro?

Para este caso, es importante despegar el tag del carro —que se destruirá al retirarlo del vidrio— y luego desvincular el vehículo de la app para así evitar cobros no autorizados.

¿Cómo instalo el Tag?

Debe pegarlo dentro del parabrisas, 8 centímetros hacia abajo de la base.

¿Flypass notifica las transacciones a sus usuarios?

Sí, cada transacción que se hace genera una notificación que avisa sobre el movimiento. Además, emite facturas electrónicas por cada uno de sus servicios.