Formación en finanzas con visión ética y global: la nueva apuesta de Unicervantes

El plan de estudios está estructurado en dos semestres que suman 24 créditos académicos. Foto: Cortesía Unicervantes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Unicervantes anunció el lanzamiento de su nueva Especialización en Finanzas, un programa de posgrado que busca responder a las demandas de un entorno económico cada vez más complejo, globalizado y competitivo. Con una duración de dos periodos académicos, la especialización se ofrecerá en Bogotá D.C., Mocoa (Putumayo) y Florencia (Caquetá), bajo la Resolución No. 016415 del 31 de julio de 2025, con vigencia por siete años.

El programa está diseñado para formar profesionales capaces de analizar, planear y tomar decisiones financieras con visión estratégica y ética. A través de una combinación de fundamentos teóricos y herramientas prácticas, los estudiantes desarrollarán habilidades para gestionar recursos, evaluar riesgos y liderar procesos de control organizacional. Esta propuesta académica busca fortalecer la capacidad de análisis y la creación de valor sostenible en distintos sectores, tanto empresariales como personales, con un enfoque que promueve la responsabilidad y la transparencia en las decisiones financieras.

El plan de estudios, estructurado en dos semestres que suman 24 créditos académicos, integra asignaturas en finanzas personales, gestión corporativa, contabilidad, evaluación de proyectos, banca, inversiones y economía internacional. Cada materia incluye 48 horas de trabajo directo y 96 de trabajo independiente, lo que garantiza una formación sólida y flexible.

La combinación de componentes técnicos, estratégicos y éticos le permitirá a los egresados estar preparados para desempeñarse como asesores financieros, consultores independientes o gestores en áreas de tesorería, planeación y auditoría, aportando una visión integral y global a los procesos organizacionales. Y siendo una herramienta efectiva para anticiparse a los cambios normativos y así asesora de forma efectiva a diferentes organizaciones y empresas.

Uno de los pilares del programa es su enfoque internacional. Gracias a que Unicervantes hace parte de la Red Internacional de Universidades de la Orden de San Agustín y de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL), la especialización incorpora contenidos actualizados en tributación global, fiscalidad comparada y tendencias del sector financiero mundial. Además, ofrece espacios de movilidad académica y eventos con expertos que enriquecen la formación con perspectivas globales.

La especialización se dicta bajo la modalidad PAT (Presencialidad Asistida por Tecnología), brindando a los estudiantes la posibilidad de adaptar su formación a la vida laboral sin sacrificar la calidad académica. Este modelo, junto con el acompañamiento personalizado de docentes y tutores, refuerza el compromiso de Unicervantes con una educación flexible y centrada en el estudiante.

Fiel a su sello institucional, la institución mantiene un modelo educativo humanista agustiniano que promueve el desarrollo integral de la persona. A partir de este enfoque que une lo técnico con lo ético, el programa impulsa la formación de profesionales capaces de tomar decisiones con criterio, empatía y sentido de responsabilidad social. Los estudiantes de este posgrado podran participar en espacios interdisciplinarios junto a áreas como Derecho, Contabilidad, Economía y Administración, lo que favorece un aprendizaje significativo y contextualizado.

Con docentes de amplia trayectoria nacional e internacional, contenidos actualizados en fintech, banca digital y mercados globales, y facilidades de acceso como becas y apoyos financieros, la Especialización en Finanzas de Unicervantes se consolida como una opción de alta calidad para quienes buscan fortalecer su perfil profesional y responder a los desafíos del entorno económico actual. Una propuesta académica que integra conocimiento técnico, ética y visión global para formar líderes financieros con criterio y propósito.

Para más información, ingrese a https://unicervantes.edu.co/posgrado/especializacion-en-finanzas/ o comuniquese al 3226426425.