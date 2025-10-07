Fundación Alquería, 15 años trabajando por la educación pública de calidad

Foto: El conversatorio se centró en cómo las compañías pueden ser agentes de transformación al integrar el capitalismo consciente en labores tan transformadoras como la educación. / Cortesía

En Colombia, los desafíos sociales plantean la necesidad de que el empresariado asuma un rol que trascienda la generación de utilidades y tenga un impacto cada vez más real en temas tan trascendentales como la educación pública de calidad, su impacto en la primera infancia y los deseos de transformación de los entornos que desde Alquería han promovido. Todas estas reflexiones tuvieron como escenario el conversatorio Liderazgo, innovación y educación que desarrolló la Fundación Alquería Cavelier en el marco de la celebración de sus 15 años.

En el espacio de panelistas estuvieron invitadas Raquel Bernal, rectora de la Universidad de Los Andes, Luis Javier Castro, Miembro de la Junta Directiva de Alquería, Patricia Castañeda, Gerente del Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa PROMCE y Andrea Escobar, Directora Ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación.

“Una de las cosas donde más tenemos que trabajar es en acortar esas brechas en la sociedad y en ver a la educación como ese gran ecualizador”, señaló Castro.

La visión sobre cómo las compañías pueden ser agentes de transformación al integrar el capitalismo consciente en labores tan transformadoras como lo es la educación, fue uno de los mensajes que desde este espacio Alquería quiso poner en discución, un espacio donde también se habló de la educación en todos sus roles.

“Necesitamos maestros que vivan la educación, que sientan la transformación como propia y que vivan el aula. Que logren ser inspiradores para sus estudiantes”, puntualizó Castañeda.

En este conversatorio, que puede revivir acá , también se habló cómo desde Alquería han podido demostrar que el impacto de las grandes compañías va más allá de producir y vender. “Se trata de crear valor para la sociedad a través de iniciativas que fortalecen la educación, mejoran las condiciones de vida y contribuyen a un desarrollo más equitativo y sostenible”, explicó Carlos Enrique Cavelier, coordinador de sueños de Alquería, durante las palabras que dieron inicio a este espacio.

Durante el evento, se reconoció a las instituciones que han estado junto a la Fundación Alquería Cavelier en este camino de transformar la educación. Entre ellas, la Gobernación de Cundinamarca fue destacada como un aliado fundamental en la construcción de más oportunidades para miles de niños y jóvenes.