Gerente habló de más y ahora Little Caesars Pizza tendrá que cumplir

Foto: Little Caesars Pizza

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Un video filtrado desató revuelo en redes luego de que un gerente prometiera regalar 1.000 pizzas. La reacción fue tan grande que la marca tuvo que tomar una decisión.

Lo que parecía un momento interno sin mayor importancia terminó convirtiéndose en una conversación nacional.

Durante los últimos días, un video comenzó a circular rápidamente en redes sociales mostrando a un gerente de Little Caesars haciendo una promesa que nadie esperaba escuchar: regalar 1.000 pizzas en medio de la emoción futbolera que hoy tiene pendiente a millones de colombianos.

En cuestión de horas, usuarios en plataformas como X, Instagram y TikTok comenzaron a compartir el video, reaccionando con sorpresa y una pregunta que se repitió una y otra vez: ¿Little Caesars realmente va a cumplir lo que se dijo en el video?

La conversación creció tanto que la cadena de restaurantes no pudo ignorarla.

Mientras cientos de comentarios seguían llegando y la expectativa aumentaba, internamente, Little Caesars entendió que esta conversación conectaba directamente con algo fundamental para la marca: las promesas que cumple todos los días al entregar pizzas de calidad, al mejor precio y en segundos.

Según explicó Jaime Press Eisestein, Country Manager de Little Caesars Colombia, todo comenzó como un momento espontáneo, pero al ver lo que empezó a ocurrir entendieron algo muy valioso: uno de sus propios gerentes había logrado conectar genuinamente con miles de personas a través de una idea que reflejaba perfectamente la emoción que hoy despierta el fútbol en el país.

Fue precisamente esa reacción la que llevó a Little Caesars a tomar una decisión inesperada.

En lugar de retractarse o dejar pasar el momento, la marca decidió respaldar públicamente lo que su gerente había dicho y convertir esa promesa en una iniciativa oficial.

Little Caesars Pizza confirma que sí regalará 1.000 pizzas si Colombia pasa a semifinales, transformando lo que comenzó como un descuido viral en una celebración para todos aquellos que hoy viven intensamente la pasión del fútbol.

A veces, un error se queda en una anécdota.

Esta vez, terminó convirtiéndose en una promesa que todo un país quiere ver cumplida.