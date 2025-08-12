Gran Salón Inmobiliario 2025: inversión y compra de vivienda para todos

Aquí sus planes de vivienda y sueños de inversión comienzan a hacerse realidad. Foto: Cortesía

Corferias se alista para la décima novena edición del Gran Salón Inmobiliario, la feria más importante del sector en Colombia, que se llevará a cabo del 21 al 24 de agosto. Será una oportunidad única para conocer más de 1.500 proyectos disponibles para comprar o invertir en vivienda.

Para conocer las novedades de esta edición, lo que encontrarán los visitantes y la relevancia del evento para las familias colombianas, El Espectador habló con Lilian Conde, jefe de proyectos de Corferias, quien ofreció una visión detallada de todo lo que rodea este importante evento.

Así será la oferta del Gran Salón Inmobiliario

La feria reunirá un portafolio diverso que responde a múltiples necesidades y perfiles de compradores. En total, se presentarán más de 1.500 proyectos inmobiliarios que abarcan desde vivienda de interés social (VIS) hasta propuestas residenciales de alto perfil, pasando por inmuebles usados, proyectos No VIS, y otro tipo de desarrollos con fines comerciales, turísticos, empresariales o industriales.

Los asistentes encontrarán casas, apartamentos, lotes, locales y espacios adaptados a modelos de inversión modernos como el flipping (compra y renovación para reventa rápida) o el fraccionamiento inmobiliario, ideal para inversiones colectivas. Este amplio abanico estará acompañado por asesorías personalizadas, información clara y todas las herramientas necesarias para facilitar el proceso de compra, desde la elección del proyecto hasta el cierre financiero.

“Una de las innovaciones más valiosas ha sido la implementación de los stands virtuales permiten al comprador explorar con antelación lo que encontrará en la feria y contactar directamente a los expositores. Esta plataforma, junto con el e-directory, facilita el acceso a información completa antes, durante y después del evento”, destacó la jefe de proyectos de Corferias.

Lo que buscan hoy los compradores

Según explica Conde, en una realidad en la que el mercado se ajusta a las nuevas necesidades de los colombianos, las preferencias de los compradores han ido evolucionando significativamente. Ya no solo se trata de encontrar una vivienda con buena ubicación, sino de encontrar espacios que ofrezcan valor a largo plazo. Factores como la infraestructura del entorno (tanto para niños como para mascotas), la seguridad y el acceso al transporte son hoy esenciales al momento de tomar una decisión de compra de vivienda.

Es así que las viviendas de interés social (VIS) siguen ganando protagonismo gracias a sus facilidades de financiamiento, subsidios disponibles y accesibilidad de precios. Pero también se destaca el creciente interés por proyectos que integren criterios de sostenibilidad, tanto en el segmento VIS como en el No VIS. La eficiencia energética, el uso racional del agua y las certificaciones ambientales se han convertido en un valor agregado clave para muchos compradores que también buscan habitar espacios más responsables con el medioambiente.

“Los compradores valoran cada vez cosas como que el agua pueda ser reutilizada, o que las aguas lluvias se aprovechen para otros fines. Esa conciencia ambiental, unida al ahorro en servicios públicos, impulsa a las personas a elegir este tipo de soluciones tanto por convicción como por necesidad”.

Aunque las grandes capitales siguen siendo epicentros clave para adquirir inmuebles, las ciudades intermedias y los municipios cercanos a las principales urbes han ganado un lugar destacado en la oferta y la demanda de vivienda nueva. Bogotá y su sabana continúan liderando, pero regiones como el Caribe, el Eje Cafetero y algunas zonas del Tolima, muestran un crecimiento sostenido por su calidad de vida y precios competitivos. Medellín y el Valle del Cauca, también figuran entre los destinos con alta proyección.

Una invitación a proyectar el futuro

Comprar vivienda es más que una decisión financiera, es un proyecto de vida. Resalta Lilian Conde. Por eso, quienes están considerando dar este paso deben tener en cuenta factores como la ubicación, la valorización, la conectividad y, sobre todo, su estilo de vida. Definir prioridades y necesidades desde el inicio facilita la búsqueda y permite tomar decisiones más acertadas.

Finalmente, hacer una comparación entre distintos proyectos y alternativas es fundamental y el Gran Salón Inmobiliario ofrece ese espacio ideal para conocer la oferta en un solo lugar, resolver dudas con expertos, y tomar decisiones informadas.

