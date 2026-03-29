Habermas y la educación

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Gran consternación causó en mi espíritu la triste noticia que recibí el pasado 14 de marzo: la pérdida irreparable de uno de los intelectuales más influyentes en el pensamiento filosófico, educativo y político del siglo XX, el filósofo alemán Jürgen Habermas, considerado el más importante representante de la segunda generación de la corriente filosófica y sociológica llamada Escuela de Frankfurt, quien nos dejó una obra prolífica y profundamente reflexiva sobre la condición humana y la sociedad.

Su participación permanente en el debate público, su férrea postura sobre la pertinencia de la participación crítica como medio para el sostenimiento de la democracia —a lo que llamó “democracia deliberativa”—, su idea del patriotismo constitucional, entre otras ideas de su vasto legado, evidencian la urgencia vital de seguir promoviendo el pensamiento crítico y el análisis de los procesos sociales desde la educación, llevando a los actores del proceso de aprendizaje a evaluar, dialogar, criticar y razonar sobre todas sus dimensiones. Entre sus principales aportes al pensamiento universal y especialmente a la educación, está la teoría de la acción comunicativa, a través de la cual planteó que el entendimiento mutuo y el acuerdo racional, mediante el diálogo libre de coacción, con la valoración del lenguaje y con una ética discursiva, son base de la interacción social legítima.

En la relación académica, entre los actores del aprendizaje se persigue el entendimiento a través del debate y la participación, lo que promueve efectivamente el pensamiento propio y crítico, así como la autonomía, llegando a acuerdos que facilitan la comprensión y la construcción conjunta del saber. Y algo muy importante: la formación de ciudadanía, la ética y el actuar político.

En una entrevista en The Nation (2025) acerca de su libro ‘También una historia de la filosofía’, Habermas sostuvo que quería demostrar que la comprensión moderna de la autonomía y de la razón es producto de procesos de aprendizaje: “Lo que hemos adquirido mediante el aprendizaje solo puede, en el mejor de los casos, ser superado por un aprendizaje posterior. Mientras no sea así, lo aprendido puede, como mucho, ser reprimido, pero no olvidado por completo. No desaparece, sino que permanece activo como resistencia”.

En correlación con ello y debido a los profundos cambios sociales, Habermas expone que si bien el progreso tecnológico de la comunicación digitalizada promueve la expansión ilimitada de la esfera pública, también impulsa su fragmentación, lo que atenta contra la formación de opinión y la voluntad ciudadana; un abordaje que le compete a la academia.

En esta coyuntura global que vivimos con conflictos bélicos de grandes repercusiones, con la crisis de la democracia, la polarización política, el auge del populismo, entre otras circunstancias, es imprescindible volver la mirada al pensamiento de quienes dilucidaron una sociedad ponderada y justa y que, sobre todo, privilegie el diálogo, la equidad, el respeto por el diferente, la justicia y la educación como derecho inalienable.

Sin duda, el constructo filosófico de Habermas, el razonamiento conceptual de la educación liberadora de Paulo Freire y el pensamiento propio de José Consuegra Higgins, son la base fundamental del horizonte pedagógico sociocrítico que conduce a la Universidad Simón Bolívar por los caminos de una misión educativa basada en la reflexión, la argumentación, el pensamiento crítico y el compromiso con la inclusión, la cultura propia, la calidad educativa, la justicia social y la democracia.

*Rector Unisimón