Heel: medicina biorreguladora para un enfoque integral de la salud

El laboratorio Heel es un referente internacional en medicina biorreguladora. Sus productos buscan mejorar la calidad de vida de quienes los usan, apoyando la capacidad del cuerpo para disminuir síntomas y tratar patologías.

La empresa tiene más de 80 años de trayectoria internacional y su visión se centra en el ser humano. Así, proponen un enfoque integral que va más allá del tratamiento de síntomas, reconoce el cuerpo como un sistema único e interconectado e integra aspectos físicos, emocionales y de estilo de vida en cada caso particular.

Claudia Andrea Sánchez Cortés es la directora científica de Heel Colombia. En diálogo con El Espectador, habló sobre la medicina biorreguladora, sus pilares, funcionamiento y la importancia de tratar al ser humano de manera integral.

¿Qué es la medicina biorreguladora y por qué se considera un enfoque más humano y natural para el cuidado de la salud?

La medicina biorreguladora de sistemas es una aplicación de la medicina de sistemas que considera el cuerpo humano como una red dinámica de sistemas interconectados. Todos estos están influenciados por factores como la genética, el medio ambiente y el estilo de vida. El objetivo es restaurar la capacidad de autorregulación del organismo, ayudando a que las redes biológicas se reequilibren y la persona tenga una salud integral no solo física, sino también emocional y mental. Este enfoque se considera más humano y natural porque se enfoca en tratar al paciente como un todo y no solo en las enfermedades o sus síntomas. Se busca construir salud, no solo batallar contra las enfermedades. Además, se trabaja para encontrar la causa raíz de los problemas, no solo aliviar los síntomas.

Hablemos de los tres pilares de este modelo: detoxificación, soporte a los órganos y regulación del sistema inmune

Los tres pilares de la medicina biorreguladora son detoxificación, con el que se busca eliminar las toxinas que afectan al organismo, ya que vivimos en un entorno lleno de contaminantes. Inmunomodulación, que ayuda a regular el sistema inmunológico, tanto para prevenir enfermedades como para reducir procesos inflamatorios crónicos. Y soporte a los órganos, el cual se enfoca en el adecuado funcionamiento de órganos claves, como el sistema gastrointestinal, el hígado y el sistema nervioso. Estos tres pilares trabajan juntos para ayudar al cuerpo a balancearse y mejorar la salud integral del paciente.

Estos medicamentos actúan por impulsos en nanodiluciones. ¿Qué significa esto y por qué hace que sean tan seguros y sin efectos secundarios comunes?

Los medicamentos biorreguladores son de origen natural y tienen una concentración en nanodiluciones, lo que significa que sus componentes actúan como estímulos que el cuerpo reconoce y responde de manera más eficiente. Este tipo de dilución imita la forma en que las sustancias de defensa, como las citoquinas o las hormonas, actúan internamente en el cuerpo. Debido a su baja concentración, y a que no son procesados por el hígado ni los riñones, estos medicamentos no generan toxicidad hepática o renal, lo que los hace muy seguros y sin los efectos secundarios comunes de los medicamentos convencionales.

¿Por qué es importante que los tratamientos biorreguladores se utilicen no solo cuando hay síntomas, sino también de forma preventiva?

La prevención es un aspecto fundamental de la salud pública y es clave para mantener a la población sana. Los medicamentos biorreguladores no solo alivian los síntomas, sino que ayudan a mantener el cuerpo funcionando adecuadamente. Por ejemplo, si una persona empieza a notar problemas digestivos leves, puede comenzar a tomar medicamentos biorreguladores para prevenir que esos problemas se conviertan en algo más serio. Igualmente, en enfermedades como la osteoartrosis no es necesario esperar a que las articulaciones estén dañadas para comenzar a tratarlas. Prevenir es mucho más efectivo que tratar una enfermedad cuando ya se ha desarrollado.

¿Por qué es importante considerar al ser humano como un ser integral en la medicina biorreguladora?

Siempre se debe tratar al ser humano como un ser integral, donde hay interrelación entre el cuerpo, la mente y las emociones. No se debe tratar solo el síntoma, sino también el bienestar emocional y mental del paciente. En ocasiones, los problemas emocionales, como el estrés, pueden generar tensiones musculares, y viceversa, el dolor físico puede agravar el estrés. Es importante romper esos círculos viciosos para lograr una recuperación más efectiva.