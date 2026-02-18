Heineken® lanza Fandom, la plataforma que conecta a los fans con los eventos más icónicos

La iniciativa integra escenarios emblemáticos como la UEFA Champions League, la Fórmula 1®, Coachella y Rock in Rio. Foto: Cortesía Heineken

Heineken® presenta Fandom, su nueva plataforma global que reúne en un solo lugar algunos de los eventos más icónicos del deporte y la música a nivel mundial, reafirmando su compromiso con quienes viven sus pasiones con autenticidad.

La iniciativa integra escenarios emblemáticos como la UEFA Champions League, la Fórmula 1®, Coachella y Rock in Rio, consolidando bajo una misma sombrilla los patrocinios y experiencias que han marcado la presencia de la marca en la cultura global.

¿Qué es Fandom?

Fandom es la plataforma global de Heineken® que une a los fans de las pasiones más icónicas del mundo bajo un mismo concepto: Los fans tienen más amigos.

La propuesta parte de una idea clara: cuando compartes lo que te apasiona, conectas con personas que sienten lo mismo que tú. Así, cada partido, carrera o concierto se convierte en un punto de encuentro donde la experiencia no solo se vive en primera fila, sino en comunidad.

Más allá del acceso exclusivo a grandes escenarios, Fandom busca ampliar el círculo de los fans y transformar cada pasión en una oportunidad para crear nuevas conexiones. No se trata solo de estar presentes en los eventos más importantes del calendario global, sino de fortalecer el sentido de pertenencia que nace cuando se vive una emoción colectiva.

“En Heineken® estamos convencidos de que los fans tienen más de una pasión y, además de seguirlas, las comparten. A lo largo del año, la música, el fútbol y la Fórmula 1® se convierten en puntos de encuentro donde las personas se conectan, se reconocen y hacen nuevos amigos a partir de lo que aman. Con Fandom queremos crear experiencias reales que acerquen a los fans a esos momentos que se disfrutan más en compañía”, afirmó Sergio Guevara, gerente de marca de Heineken®.

¿Cómo participar en Fandom?

Como parte del lanzamiento, la marca presenta la Promoción Fandom, una dinámica que permitirá a los consumidores participar por premios exclusivos relacionados con estos grandes eventos.

Ser parte de Fandom es sencillo:

Compra Heineken ® .

Registra tu factura en www.heineken.com/co/es/fandom

Acumula puntos con cada registro.

Los fans que más puntos acumulen podrán acceder a experiencias exclusivas en eventos como la UEFA Champions League, la Fórmula 1® y festivales de música como Coachella.

Con esta plataforma, la marca refuerza su apuesta por acercar a más personas a experiencias globales memorables, celebrando la pasión y el espíritu de quienes viven intensamente cada momento.