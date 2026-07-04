Hero Motos impulsa el empleo, la industria y la movilidad en Colombia

Entre su planta de ensamblaje y su operación nacional, Hero Motos genera cerca de 1.000 empleos directos. Foto: Cortesía

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La generación de empleo, el fortalecimiento del talento local y la inversión en la industria hacen parte de la estrategia con la que Hero Motos busca contribuir al desarrollo económico y social de Colombia. La compañía asegura que su operación en el país va más allá de la fabricación y comercialización de motocicletas, al impulsar oportunidades para miles de personas en distintas regiones.

Actualmente, Hero Motos genera cerca de 1.000 empleos directos entre su planta de ensamblaje y su operación a nivel nacional. A esta cifra se suman más de 3.000 empleos vinculados a la comercialización y al servicio posventa, gracias a una red de más de 300 puntos de venta, 450 talleres autorizados y cerca de 1.200 tiendas de repuestos que dinamizan las economías locales y crean oportunidades para concesionarios, técnicos, distribuidores y pequeños empresarios.

“Creemos que construir futuro significa generar oportunidades para las personas. Por eso impulsamos el empleo, el desarrollo del talento y una operación que aporte al crecimiento de las regiones donde estamos presentes”, afirma Carlos Taborda, director de Operaciones de Hero Motos Colombia.

Uno de los principales ejes de esta estrategia es la planta de ensamblaje ubicada en Villa Rica, Cauca. Desde allí, la compañía no solo fortalece la industria nacional, sino que también promueve el desarrollo regional mediante la contratación de talento local. Según la empresa, con corte a mayo, el 71 % de sus colaboradores en esta operación provienen del departamento del Cauca, lo que contribuye a la generación de ingresos y oportunidades para cientos de familias.

La motocicleta como herramienta de desarrollo

Para Hero Motos, la motocicleta cumple un papel que trasciende el transporte. La compañía sostiene que este vehículo facilita el acceso al empleo, impulsa el emprendimiento y conecta a miles de colombianos con nuevas oportunidades, especialmente en regiones donde la movilidad resulta determinante para el desarrollo económico.

La empresa complementa esta visión con una estrategia enfocada en la innovación y la sostenibilidad, mediante el desarrollo de soluciones de movilidad más eficientes y preparadas para responder a las nuevas necesidades de los usuarios.

“Nuestro compromiso con Colombia va mucho más allá de fabricar motocicletas. Queremos seguir construyendo futuro mediante la generación de empleo, el fortalecimiento del talento local, el desarrollo industrial y una movilidad que contribuya al crecimiento del país”, enfatiza Mónica Delgado, CEO de Hero Motos Colombia.

La compañía señala que continuará impulsando iniciativas orientadas a la generación de empleo, el fortalecimiento del talento local, la innovación y el desarrollo de soluciones de movilidad que aporten al crecimiento de las regiones y al bienestar de miles de colombianos.