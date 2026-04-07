HFM y Arsenal anuncian una asociación global plurianual

El club londinense amplía su alcance global con un nuevo aliado estratégico. / Cortesía Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

HFM, una plataforma líder de trading en línea, anuncia una nueva asociación plurianual con Arsenal y se convierte en socio oficial global del club.

El acuerdo reúne a dos marcas internacionales definidas por el rendimiento y la ambición, unidas por un compromiso compartido con el éxito a largo plazo. A medida que HFM continúa expandiendo su presencia global, esta asociación proporciona una plataforma para fortalecer su presencia de marca a nivel mundial y conectar con los aficionados del Arsenal en todo el mundo.

Como socio oficial, HFM se beneficiará de un amplio paquete de derechos globales, que incluye presencia de marca en los días de partido en el Emirates Stadium y visibilidad en las plataformas digitales del Arsenal, incluida la recientemente lanzada The Arsenal. La asociación también proporcionará acceso a activos de marketing del club y a sus jugadores para crear nuevo contenido y experiencias atractivas para los aficionados, que se lanzarán más adelante esta temporada.

“Esta asociación marca un hito significativo para HFM al alinearnos con uno de los clubes más icónicos del fútbol”, afirmó Efthymios Mesis, director de marketing de HFM. “El trading y el rendimiento deportivo de élite están impulsados por el pensamiento estratégico, la resiliencia y la capacidad de rendir bajo presión. A través de esta colaboración, esperamos crear oportunidades significativas de interacción global que reflejen nuestro compromiso compartido con la excelencia y el crecimiento a largo plazo”.

Juliet Slot, directora comercial del Arsenal, comentó: “Nos complace dar la bienvenida a HFM como socio oficial del Arsenal. Es un líder del mercado en su sector, con un fuerte enfoque en la innovación y el éxito a largo plazo, y respalda nuestra ambición de conquistar grandes títulos. Las asociaciones basadas en valores compartidos nos ayudan a ofrecer las mejores experiencias a nuestros aficionados en todo el mundo. Esperamos trabajar juntos”.