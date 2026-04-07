Publicidad

Home

Punto de Encuentro

Publirreportaje

HFM y Arsenal anuncian una asociación global plurianual

La firma refuerza su posicionamiento internacional con una nueva alianza en el fútbol de élite.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Especiales
07 de abril de 2026 - 11:30 a. m.
El club londinense amplía su alcance global con un nuevo aliado estratégico. / Cortesía
El club londinense amplía su alcance global con un nuevo aliado estratégico. / Cortesía
Foto: Cortesía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

HFM, una plataforma líder de trading en línea, anuncia una nueva asociación plurianual con Arsenal y se convierte en socio oficial global del club.

El acuerdo reúne a dos marcas internacionales definidas por el rendimiento y la ambición, unidas por un compromiso compartido con el éxito a largo plazo. A medida que HFM continúa expandiendo su presencia global, esta asociación proporciona una plataforma para fortalecer su presencia de marca a nivel mundial y conectar con los aficionados del Arsenal en todo el mundo.

Como socio oficial, HFM se beneficiará de un amplio paquete de derechos globales, que incluye presencia de marca en los días de partido en el Emirates Stadium y visibilidad en las plataformas digitales del Arsenal, incluida la recientemente lanzada The Arsenal. La asociación también proporcionará acceso a activos de marketing del club y a sus jugadores para crear nuevo contenido y experiencias atractivas para los aficionados, que se lanzarán más adelante esta temporada.

“Esta asociación marca un hito significativo para HFM al alinearnos con uno de los clubes más icónicos del fútbol”, afirmó Efthymios Mesis, director de marketing de HFM. “El trading y el rendimiento deportivo de élite están impulsados por el pensamiento estratégico, la resiliencia y la capacidad de rendir bajo presión. A través de esta colaboración, esperamos crear oportunidades significativas de interacción global que reflejen nuestro compromiso compartido con la excelencia y el crecimiento a largo plazo”.

Juliet Slot, directora comercial del Arsenal, comentó: “Nos complace dar la bienvenida a HFM como socio oficial del Arsenal. Es un líder del mercado en su sector, con un fuerte enfoque en la innovación y el éxito a largo plazo, y respalda nuestra ambición de conquistar grandes títulos. Las asociaciones basadas en valores compartidos nos ayudan a ofrecer las mejores experiencias a nuestros aficionados en todo el mundo. Esperamos trabajar juntos”.

Por Redacción Especiales

Temas recomendados:

AbiertoEE

Publirreportaje

Arsenal

Deportes

Fútbol

HFM

Emirates Stadium

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.