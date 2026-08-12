HIDROITUANGO S.A. genera utilidades por primera vez y lidera Obras por Impuestos en Colombia

Foto: Con más de COP 85 mil millones, Hidroituango S.A. lidera las inversiones en Obras por Impuestos en Colombia. / Cortesía HIDROITUANGO S.A.

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En HIDROITUANGO S.A. creemos que la energía no solo se mide en megavatios. También se mide en esperanza, en oportunidades y en la capacidad de transformar en escenarios de desarrollo, aquellos territorios más golpeados por la pobreza y la violencia.

Cada peso que se genera en HIDROITUANGO S.A. tiene como propósito financiar el progreso de Antioquia y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Este mandato se materializa vía inversiones sociales de ley, inversiones sociales voluntarias, bonos CoCrea, reparto de dividendos y, por supuesto, apostando al máximo por el mecanismo de Obras por Impuestos, figura producto de los Acuerdos de Paz con la cual la empresa se identifica, comparte su filosofía y está comprometida.

Hacer uso de este loable mecanismo tributario es hoy posible gracias a que la empresa por primera vez en historia reporta utilidades operacionales multimillonarias, solo posibles una vez se superaron las controversias jurídicas que surgieron por la contingencia técnica que sufrió la central hidroeléctrica en 2018 y que, resueltas vía conciliación durante las administraciones del gobernador de Antioquia Andrés Julián y el Alcalde de Medellín Federico, han permitido a HIDROITUANGO S.A. no solo normalizar su situación financiera y sino garantizar su rentabilidad.

El monto de esas utilidades, los tributos que conllevan y la apuesta corporativa por la figura de Obras por Impuestos, permiten a HIDROITUANGO. S.A. destinar en 2026 más de COP 85.000 millones y convertirse en la empresa # 1 en Colombia en aportes permitiendo a la empresa financiar proyectos en cinco áreas clave para el desarrollo: salud, educación, infraestructura, agua potable y gestión del riesgo.

La magnitud del aporte es contundente y más allá de la cuantiosa cifra, se trata es de filosofía y compromiso empresarial: “Todos los recursos que genere HIDROITUANGO S.A. tienen que orientarse a financiar el progreso del Departamento y mejorar la calidad de vida de los antioqueños. Para eso fue creada la empresa y nuestro trabajo debe siempre orientarse a honrar ese propósito superior”.

“No estamos hablando de cifras en un balance. Estamos hablando de escuelas que se construyen, de hospitales que se equipan, de vías que conectan familias. Cada peso que invertimos tiene rostro, tiene nombre y tiene propósito y eso nos genera una inmensa satisfacción”, subraya Alejandro Arbeláez, gerente general de la empresa.

Salud y educación: sembrar futuro

La salud recibe un impulso vital: COP 6.670 millones para dotar hospitales de 21 municipios PDET con equipos biomédicos que contribuyen a mejorar la salud y calidad de vida de los habitantes de estas poblaciones.

La educación, por su parte, se convierte en una gran apuesta: más de COP 21.391 millones para levantar tres Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en Alejandría, Caicedo y San Luis, y para entregar material pedagógico a escuelas de municipios como Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá, Vigía del Fuerte, Cáceres, Caucasia, Nechí, Tarazá, Zaragoza, Montebello, Salgar y Urrao.

“La mejor manera de transformar el futuro es con educación de calidad. Por eso invertimos en infraestructura escolar, en material pedagógico y en cualificación de maestros. Porque cada niño que aprende en condiciones dignas es una victoria para Antioquia”, señala Arbeláez.

Agua potable y vías: dignidad y conexión

En Nechí, el agua limpia deja de ser un sueño: dos acueductos en dos veredas, con inversiones por COP 4.845 millones, mejoran el abastecimiento en los corregimientos de Cargueros y Bijagual. Estas obras significan dignidad, salud y vida.

La infraestructura vial también se convierte en motor de desarrollo: COP 35.616 millones destinados a la rehabilitación de vías en los municipios de San Carlos y San Rafael que permiten conectar familias, comunidades y mercados.

“Para HIDROITUANGO S.A Obras por Impuestos no es un mecanismo más, es una apuesta por el territorio y una manera de concretar los ingresos de la empresa en obras para los municipios y calidad de vida para las personas. Nos encanta que nuestros impuestos queden tangiblemente en escuelas, acueductos, vías, hospitales. Por eso estamos jugados por este mecanismo transformador de vidas”, subraya el Gerente.

Gestión del riesgo: proteger la vida

La prevención también tiene rostro de inversión: COP 16.731 millones para dotar a la fuerza pública con equipos de movilidad, rescate y logística para la atención de desastres, como proyecto estructurado con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia -DAGRAN-. Porque proteger la vida es una prioridad que bien vale todos los esfuerzos.

Con un aporte del 25 % del total de recursos de Obras por Impuestos en Antioquia (COP 85.000 millones de más de COP 337.000 millones), HIDROITUANGO S.A. reafirma que su energía no solo ilumina hogares, sino que también construye caminos, escuelas, hospitales y oportunidades.

Convicción y compromiso

Más allá de las cifras y del mecanismo de Obras por Impuestos, lo que distingue a la Sociedad es la convicción. La empresa reserva adicionalmente COP 24.000 millones de sus utilidades de 2025 para inversiones sociales directas en el territorio. “HIDROITUANGO S.A. Energía para Colombia y progreso para Antioquia, no es un eslogan, es una frase potente que nos resume, que nos identifica y que nos compromete”, señala el Gerente General.

Con sus millonarias utilidades, la empresa HIDROITUANGO S.A. llega hoy a 8 de las 9 subregiones de Antioquia; a 34 municipios que han sufrido la violencia y la pobreza, y lo hace con proyectos que cambian realidades. La energía que nace en el embalse se convierte en escuelas, hospitales, agua potable, vías y seguridad. La filosofía de Obras por Impuestos y la filosofía empresarial de HIDROITUANGO S.A. se funden en una misma convicción: la energía debe ser motor de progreso y sostenibilidad para todos los antioqueños.