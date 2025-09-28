Hipertensión arterial: un desafío con nuevas alternativas de tratamiento

Más de 30.000 pacientes en el mundo han sido tratados con esta terapia. Foto: Cortesía Medtronic

La hipertensión arterial, considerada una de las principales causas prevenibles de muerte y de eventos cardiovasculares, sigue siendo un reto a nivel mundial. En Colombia, entre el 28 % y el 30 % de los adultos padecen esta condición, aunque una gran parte desconoce su diagnóstico debido a la ausencia de síntomas.

“La hipertensión se relaciona directamente con infartos, trombosis cerebral y muertes de origen cardiovascular. Es una enfermedad silenciosa, pero si no se controla el riesgo de complicaciones graves aumenta de forma considerable”, explica el Dr. Alejandro Sánchez, cardiólogo intervencional y Principal Medical Affairs en Medtronic para Latinoamérica.

Uno de los principales problemas en Colombia es el subdiagnóstico. Muchas personas creen que tener cifras elevadas de presión es “normal” con la edad, cuando en realidad se trata de hipertensión. Además, fortalecer el acceso a medicamentos es otra área que merece atención en el sistema de salud para evitar comprometer el control adecuado de la enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 1,28 mil millones de adultos de 30 a 79 años tienen hipertensión; de ellos, aproximadamente el 46 % no son conscientes de que la padecen y solo cerca del 42 % han sido diagnosticados y tratados. Esto evidencia que no solo el mundo, sino también Colombia, debe avanzar en la atención de este problema de salud pública.

Nuevos tratamientos

Aunque el manejo inicial de la presión arterial se fundamenta en cambios en el estilo de vida y en el tratamiento farmacológico, existen pacientes que no logran alcanzar un control adecuado. Estos corresponden a los llamados casos de hipertensión resistente, en los que, a pesar de mantener una dieta baja en sal, realizar ejercicio regular, controlar el peso y usar al menos tres medicamentos distintos, los valores de presión arterial permanecen elevados.

“La hipertensión es multifactorial y, en algunos pacientes, intervienen mecanismos genéticos, la edad o de hiperactividad del sistema nervioso central que dificultan el control con tratamientos convencionales”, afirma Sánchez.

Ante este panorama, en los últimos años ha surgido una alternativa: la denervación renal, un procedimiento endovascular mínimamente invasivo que complementa el tratamiento tradicional para la hipertensión arterial. La técnica consiste en introducir un catéter por la ingle para aplicar energía por radiofrecuencia en los nervios simpáticos renales, lo que disminuye su actividad y ayuda a regular la presión.

El impacto de la hipertensión no solo se refleja en la salud, sino también en la economía: cerca del 10 % del gasto global en salud se destina a su manejo. A esto se suma que, tras un año de tratamiento, aproximadamente la mitad de los pacientes abandona la adherencia a los medicamentos, lo que dificulta aún más el control de la enfermedad. No sorprende, entonces, que más del 35 % de los pacientes manifiesten preferir una intervención frente a la toma continua de fármacos. En este contexto, la denervación renal surge como una alternativa respaldada tanto por evidencia clínica como por datos de mundo real, con resultados que muestran reducciones significativas y sostenididas en la presión arterial y un perfil de seguridad ampliamente comprobado.

Evidencia y resultados en pacientes

El procedimiento ya cuenta con un sólido respaldo científico. Más de 30.000 pacientes en el mundo han sido tratados con esta terapia, con estudios clínicos que demuestran reducciones sostenidas de la presión arterial en cinco años de seguimiento, sin aumento de complicaciones ni afectaciones renales.

“La evidencia muestra no solo eficacia, sino también seguridad. Es un tratamiento que ha sido recomendado por sociedades médicas internacionales y que poco a poco se está incorporando en Colombia”, indica Sánchez.

¿Pero cómo se mide este impacto? El éxito de este procedimiento va más allá de las cifras de presión arterial. Los pacientes suelen mejorar su capacidad funcional, reducen la ansiedad relacionada con crisis hipertensivas y disminuyen las visitas a urgencias. Además, el riesgo de trombosis cerebral puede bajar en un 30 %, el de infarto en un 20 % y el de muerte cardiovascular en un 13 %. Es un impacto claro en la mejoría de la calidad de vida.

Acceso en Colombia

En el país, la denervación renal ya se realiza desde hace varios años y se espera que su adopción por parte de las EPS siga avanzando progresivamente. “El procedimiento cuenta con código de aprobación y está dentro del plan básico de salud. Sin embargo, debemos seguir reforzando la educación para pacientes y médicos, de manera que conozcan esta alternativa y puedan remitir a quienes cumplen los criterios”, señala Sánchez.

El experto insiste en que no todos los hipertensos son candidatos, pues el procedimiento está dirigido únicamente a quienes no logran control con hábitos saludables y al menos tres medicamentos distintos. Además, se requiere confirmar el diagnóstico mediante monitoreo de presión fuera del consultorio, ya sea con dispositivos automáticos de 24 horas o con registros domiciliarios.

Hay que enfatizar en que la denervación renal no busca reemplazar los tratamientos convencionales, sino complementarlos. “En algunos pacientes se logra reducir el número o la dosis de medicamentos, pero lo más importante es disminuir la presión arterial y con ello el riesgo cardiovascular”.

La hipertensión es una enfermedad silenciosa, pero con consecuencias graves si no se detecta y controla a tiempo. Contar con hábitos saludables, acudir a chequeos médicos regulares y conocer las alternativas disponibles, como la denervación renal en casos de difícil manejo, son pasos claves para reducir riesgos. Ser conscientes de la importancia de cuidar la presión arterial no solo protege la salud del corazón y el cerebro, sino que también asegura una mejor calidad de vida.