Horas extras en Colombia 2026: cambios y cómo se calculan

El cálculo de las horas extras vuelve a ser un tema central en la agenda laboral colombiana. Con la implementación progresiva de la reducción de la jornada laboral y el fortalecimiento de los sistemas de nómina electrónica, 2026 se perfila como un año clave para revisar cómo se liquidan y registran estos recargos. Aunque las reglas generales están establecidas en la legislación laboral colombiana, los cambios en la jornada máxima legal y la digitalización de los procesos de nómina han modificado la forma en que empresas y trabajadores deben abordar este cálculo.

¿Qué son las horas extras y cuándo aplican?

En Colombia, se consideran horas extras aquellas que se trabajan por fuera de la jornada ordinaria pactada en el contrato laboral, siempre que no superen los límites legales establecidos. La jornada máxima legal ha venido reduciéndose progresivamente en los últimos años, lo que impacta directamente el punto a partir del cual una hora se considera extra. Esto implica que tanto empleadores como empleados deben tener claridad sobre cuál es la jornada vigente y cómo se distribuye semanalmente.

Las horas adicionales deben pagarse con un recargo sobre el valor de la hora ordinaria, el cual varía dependiendo de si se trata de jornada diurna, nocturna, dominical o festiva.

¿Cómo se calculan las horas extras?

Para obtener el valor de la hora ordinaria, se divide el salario mensual entre el número de horas laborales del mes, de acuerdo con la jornada legal vigente. A partir de ahí, se aplican los incrementos establecidos por la normativa. Sin embargo, en la práctica pueden surgir variables que complejizan el cálculo, como:

Cambios en la jornada semanal. Turnos mixtos (diurnos y nocturnos). Trabajo en domingos o festivos. Ajustes derivados de acuerdos internos o convenciones colectivas.

Con la reducción progresiva de la jornada laboral y la mayor fiscalización digital, el margen de error en estos cálculos se vuelve más crítico.

Jornada base 48 horas semanales históricas Reducción progresiva de la jornada laboral Registro de horas Control interno manual o parcialmente digital Mayor integración con nómina electrónica Cálculo Plantillas o estimaciones manuales Mayor precisión y trazabilidad en la liquidación Riesgo legal Reclamos por liquidaciones incorrectas Mayor fiscalización y control digital por autoridades

¿Qué cambia realmente en 2026?

Más que modificar la fórmula matemática, lo que cambia es el entorno en el que se realiza el cálculo:

La reducción de la jornada laboral implica ajustar la base de cálculo. La digitalización de la nómina exige mayor coherencia entre lo registrado y lo pagado. La trazabilidad se vuelve fundamental frente a posibles revisiones o auditorías.

En este nuevo escenario, ya no basta con calcular correctamente: es necesario poder demostrar cómo se obtuvo cada valor.

La importancia de validar los cálculos

Errores en la liquidación de horas extras pueden traducirse en sanciones, reclamaciones laborales o ajustes retroactivos en nómina. Además, generan desconfianza dentro de la organización y afectan la gestión del talento humano.

Por eso, antes de consolidar los valores en nómina, resulta recomendable contrastar los cálculos con herramientas que permitan validar diferentes escenarios según salario y número de horas trabajadas.

El uso de herramientas digitales no reemplaza el conocimiento normativo, pero sí contribuye a reducir errores operativos en un entorno donde la precisión es cada vez más relevante.

En 2026, la claridad, la documentación y la validación previa serán determinantes para evitar riesgos y garantizar relaciones laborales transparentes.