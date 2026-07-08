Impulse su carrera con la Especialización en Derecho Constitucional y Administrativo

Foto: Cortesía Unicervantes

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¿Busca dar el siguiente paso en su carrera jurídica? Unicervantes presenta su nueva Especialización en Derecho Constitucional y Administrativo, un programa diseñado para profesionales que buscan fortalecer sus conocimientos en contratación estatal y protección de los derechos fundamentales en Colombia.

Esta nueva apuesta académica integra el análisis constitucional con la realidad de la administración pública y ofrece herramientas prácticas para afrontar los retos del ejercicio profesional en un entorno cada vez más exigente.

¿Por qué especializarse en Derecho Público hoy?

En un contexto en el que las instituciones del Estado evolucionan de manera constante, los abogados y servidores públicos necesitan más que conocimientos teóricos: requieren una visión crítica y la capacidad de responder a los desafíos de la función pública.

Al cursar este posgrado, usted no solo comprenderá el Estado Social de Derecho, sino que también fortalecerá las competencias necesarias para afrontar los retos de la responsabilidad estatal, la contratación pública y la gestión territorial.

Lo que aprenderá en este posgrado

El programa combina la formación teórica con el desarrollo de habilidades aplicadas en áreas de alta demanda profesional:

Contratación Estatal y Función Pública: fortalecerá sus conocimientos sobre el marco normativo y los procesos que rigen la administración pública.

Sistemas de Control y Protección de Derechos: desarrollará competencias en defensa jurídica y litigio en derecho público.

Ordenamiento Territorial y Régimen Electoral: adquirirá herramientas para la gestión territorial y los procesos democráticos.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): conocerá los estándares para una gestión pública eficiente y de calidad.

Proyección profesional

Al graduarse, estará preparado para desempeñarse en:

Entidades públicas del orden nacional y territorial.

Órganos de control, como la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría.

Consultoría jurídica y litigio en derecho público.

Asesoría en contratación estatal y gestión administrativa.

Formación humanista con impacto regional

Fiel al modelo pedagógico agustiniano, Unicervantes forma profesionales con ética pública y compromiso social. Además, este programa responde a las necesidades de las regiones, al ofrecer acceso a educación superior de calidad para profesionales en Bogotá, Mocoa y Florencia.

La Especialización en Derecho Constitucional y Administrativo busca formar profesionales preparados para responder a los desafíos actuales del sector público, con una sólida formación jurídica, ética y administrativa. Quienes estén interesados en fortalecer su perfil profesional pueden conocer más sobre el programa y el proceso de inscripción aquí.