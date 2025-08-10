Incentivos por registrar tus llaves en Bre-B desde la app Mi Bancolombia

Quienes registren sus llaves quedarán habilitados para recibir transferencias inmediatas y sin costo desde otras entidades financieras. Foto: Cortesía

Bancolombia lanzó una nueva campaña con la que busca incentivar el registro de sus llaves en Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos del país. A través de la app Mi Bancolombia, los clientes podrán realizar este proceso de forma sencilla y, al hacerlo, quedan habilitados para participar en las trivias semanales que entregarán experiencias y kits futboleros como incentivo.

La entidad entregará 80 paquetes dobles para asistir al partido Colombia vs. Bolivia en Barranquilla, así como 560 kits futboleros. Para participar, los usuarios deben registrar sus llaves —número de celular, correo electrónico o cédula— en Bre-B y ser de los primeros en responder correctamente la trivia semanal. Esta dinámica se activará todos los miércoles entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m hasta el 3 de septiembre.

Además de participar por incentivos, quienes registren sus llaves quedarán habilitados para recibir transferencias inmediatas y sin costo desde otras entidades financieras, uno de los principales beneficios del nuevo ecosistema Bre-B.

La iniciativa hace parte del esfuerzo de Bancolombia por impulsar la adopción de este sistema, que promete transformar la forma en que las personas reciben dinero en Colombia.

Así es la dinámica

Requisitos para participar

Registrar al menos una llave en Bre-B desde la app Mi Bancolombia. Ser de los primeros en responder correctamente una de las trivias futboleras habilitadas por Bancolombia cada miércoles, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., hasta el 3 de septiembre de 2025, ingresando a “Responder trivia” y diligenciando los datos solicitados por el banco. habilitadas por Bancolombia cada miércoles, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., hasta el 3 de septiembre de 2025, ingresando a www.bancolombia.com/ganaconllaves , haciendo clic en el botóny diligenciando los datos solicitados por el banco.

Es importante que los usuarios participen únicamente en el sitio oficial de Bancolombia para evitar fraudes.

Incentivos disponibles

Paquetes dobles para ver el partido Colombia vs. Bolivia en Barranquilla, que incluyen tiquetes aéreos, hospedaje, entradas al partido y transporte (aplican términos y condiciones). Kits futboleros, que contienen: Una camiseta oficial de la Selección Colombia. Una gorra. Una tula.

Los interesados pueden consultar los términos y condiciones de la campaña haciendo clic aquí.

¿Cómo registrar las llaves en Bre-B?

Bancolombia ha dispuesto dos videos explicativos para facilitar el proceso:

Toda la información relacionada con esta campaña está disponible en www.bancolombia.com/ganaconllaves.

Recomendaciones de seguridad