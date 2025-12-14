Innovación en salud: propuesta de Cruz Verde por el país que soñamos

Cruz Verde se propuso generar impacto positivo en la vida cotidiana de las personas. Foto: Getty Images - FG Trade Latin

Cuando se habla de El País que Soñamos surge la imagen de una Colombia más equitativa, con oportunidades reales y un acceso justo a la salud. En pos de ese propósito colectivo, Cruz Verde se ha consolidado como un actor fundamental, trascendiendo el rol tradicional de una cadena de droguerías para convertirse en un aliado estratégico en la construcción de un país donde el bienestar sea una realidad para todos.

La compañía ha desarrollado una propuesta de valor centrada en las personas, que integra acceso a medicamentos, servicios de bienestar y acompañamiento especializado, incluso en regiones donde las distancias, la disponibilidad y los recursos limitados suelen dificultar la continuidad del cuidado. En este enfoque integral, la salud no comienza ni termina en un punto de venta: se construye día a día mediante la cercanía, la orientación confiable y el acompañamiento.

Un reto nacional que exige nuevas soluciones

Las enfermedades crónicas representan uno de los mayores desafíos para el sistema de salud en Colombia. Las cifras muestran que solo cerca del 59 % de los pacientes sigue de forma adecuada sus tratamientos, y más de la mitad los interrumpe en los primeros seis meses. Aunque la mayoría de estos tratamientos requiere recompra mensual, el 66 % de los pacientes adquiere sus medicamentos apenas una vez al año, un indicador claro de la falta de acompañamiento, seguimiento y soluciones adaptadas a sus necesidades reales.

En este contexto, el rol de Cruz Verde se hace aún más relevante. Su trabajo va más allá de la dispensación: se orienta a transformar la experiencia del paciente, crear hábitos de adherencia y ofrecer un soporte humano permanente.

El Programa de Pacientes Crónicos: innovación con impacto social

Como respuesta a esta problemática, Cruz Verde desarrolló el Programa de Pacientes Crónicos, iniciativa que combina herramientas de innovación, asesoría farmacéutica especializada y soluciones prácticas para mejorar la adherencia terapéutica de miles de colombianos.

El programa busca garantizar que los pacientes mantengan sus tratamientos de manera oportuna, informada y confiable. Para ello integra beneficios económicos, orientación técnica, seguimiento personalizado y servicios complementarios de bienestar. Parte de la premisa de que la salud requiere continuidad, pero también información clara, apoyo emocional y acompañamiento accesible.

Los estudios realizados por la compañía identificaron necesidades básicas entre los usuarios: beneficios económicos que alivien la carga de tratamientos prolongados, disponibilidad permanente de medicamentos, procesos ágiles de entrega, recordatorios y alertas para mantener la disciplina, comunicación cercana y asesoría experta de los regentes, profesionales que los pacientes valoran profundamente. También surgió la importancia del apoyo emocional y social, en especial entre cuidadores, quienes enfrentan una carga considerable.

El programa fue diseñado para responder a distintos perfiles: pacientes crónicos que necesitan estabilidad y reposición constante; cuidadores que requieren agilidad, claridad y soporte emocional, y usuarios digitales que buscan experiencias omnicanal, personalizadas y con acceso a herramientas como la telemedicina.

Cinco pilares que marcan la diferencia

La estructura del programa se organiza en cinco pilares de valor que abordan directamente las necesidades reales de pacientes y cuidadores:

• Beneficios económicos, con descuentos progresivos, opciones de financiación, ahorro recurrente y envíos gratuitos.

• Disponibilidad garantizada, que incluye consulta en tiempo real, notificaciones de llegada y asesoría sobre alternativas terapéuticas.

• Acompañamiento en salud, mediante asesoría farmacéutica personalizada, apoyo en la renovación de fórmulas y acceso a telemedicina.

• Bienestar integral, con alianzas en nutrición, actividad física, salud mental y contenidos educativos.

• Personalización, mediante recordatorios adaptados, recomendaciones y herramientas de seguimiento del tratamiento.

Estos pilares buscan convertir la experiencia de salud en un proceso más humano, cercano y manejable, facilitando que los pacientes mantengan su tratamiento sin interrupciones y con un respaldo permanente.

Un aporte concreto al país que sueña con equidad

El Programa de Pacientes Crónicos se ha convertido en un ejemplo de cómo la innovación empresarial puede generar impacto social tangible. Al facilitar el acceso, mejorar la adherencia y fortalecer la experiencia de salud, Cruz Verde contribuye a crear un sistema más equitativo y humano.

El trabajo de sus regentes, quienes acompañan de forma cercana a los pacientes en cada interacción, representa un aporte esencial a la construcción del país que muchos imaginan: uno donde la salud sea un derecho de verdad accesible y cada persona tenga el apoyo necesario para vivir con bienestar.

Cruz Verde sigue avanzando en este compromiso, demostrando que El País que Soñamos también se construye desde la salud cotidiana, la confianza y la voluntad de acompañar a las personas en cada etapa de su vida.