Innovación y precisión: el nuevo rostro del diagnóstico por imágenes médicas

En las últimas décadas, el diagnóstico por imágenes ha pasado de ser una herramienta complementaria para convertirse en un pilar central de la medicina moderna. La precisión, la velocidad y el acceso a la información que ofrecen las tecnologías actuales no solo transforman la forma en que los médicos interpretan la salud del cuerpo humano, sino también la manera en que los pacientes viven sus procesos de diagnóstico y tratamiento.

El Dr. Germán Arango Bonnet, médico radiólogo, empresario y cofundador de IMEXHS y RIMAB, ha sido testigo y protagonista de esa evolución. “El diagnóstico por imagen, desde su descubrimiento por Wilhelm Conrad Röntgen, ha evolucionado siempre ligado al desarrollo tecnológico global”, explica. “Inicialmente se restringía al uso de radiografías, que ya representaban un gran salto al permitir ver el interior del cuerpo. Después vinieron la tomografía, la resonancia magnética y el ultrasonido, que fueron sumando modalidades para obtener diagnósticos cada vez más precisos”.

Según el especialista, la radiología es una de las áreas de la medicina más vinculadas al progreso tecnológico. “Quizá la especialidad médica que más adopta tecnologías tempranamente es la radiología”, afirma. “En los últimos diez años, gracias al crecimiento de las capacidades computacionales y de la nube, hemos dado un salto exponencial en la precisión diagnóstica. Y en los últimos cinco, la inteligencia artificial ha acelerado ese cambio de manera sin precedentes”.

IMEXHS: innovación colombiana con impacto global

La historia de IMEXHS, empresa fundada en Colombia y listada en la bolsa australiana (ASX) desde 2018, es una muestra de cómo la innovación colombiana con impacto global puede trascender fronteras y alcanzar presencia en 18 países.

“En 2012 estábamos haciendo reportes de estudios tomados en el Amazonas, y las imágenes se enviaban físicamente en acetatos o películas de rayos X. Nos dimos cuenta de que podíamos crear una plataforma de telerradiología que llevara esas imágenes a la nube y las pusiera disponibles para lectura desde cualquier parte del mundo. Así nació IMEXHS”, recuerda Arango.

Esa apuesta temprana por la nube fue disruptiva en su momento. “Fuimos los primeros en Colombia y de los primeros en la región en llevar imágenes a la nube. Eso nos permitió crear un modelo mucho más eficiente, especialmente en un contexto donde los radiólogos son escasos. En Colombia hay menos de 2.000 radiólogos, y en Estados Unidos se estimaba un déficit de 5.000 hace pocos años”, explica.

El modelo de IMEXHS se sostiene sobre dos pilares: el desarrollo de software especializado en flujos de trabajo radiológicos con inteligencia artificial y la prestación directa de servicios médicos a través de RIMAB, su empresa hermana. “Adoptamos la inteligencia artificial no solo en la lectura de imágenes, sino en todo el flujo: desde el agendamiento y la preparación de los pacientes hasta la lectura, el reporte y la medición de indicadores. Buscamos eficiencia sin perder calidad”, señala.

Democratizar el acceso a la salud

Uno de los grandes retos que enfrenta América Latina es la brecha en el acceso a tecnología médica avanzada. El Dr. Arango cita cifras de la Organización Mundial de la Salud para dimensionar el problema: “Casi la mitad de la población global tiene acceso nulo o deficiente a imágenes diagnósticas. Solo la mitad accede de forma adecuada a servicios como resonancia, TAC o mamografía”.

Frente a esta realidad, IMEXHS trabaja para llevar soluciones a zonas remotas. “Hoy tenemos nuestro software instalado en más de 550 centros en 18 países de Latinoamérica, además de España, Australia, Tailandia y el sur de Florida. Es un producto colombiano que se exporta al mundo, y lo hacemos en alianza con distribuidores, partners y empresas de inteligencia artificial como DeepC y Entelai”, detalla.

El compromiso con la educación también es clave. “Tenemos acuerdos de cooperación académica con universidades como Los Andes, del Rosario y la Simón Bolívar. Creemos que la innovación tecnológica tiene que ir de la mano con la creación de conocimiento local”, agrega.

En paralelo, RIMAB ofrece servicios radiológicos en Colombia, con 38 centros que realizan entre 1,3 y 1,5 millones de estudios anuales. “Tenemos alianzas con la red de Colsubsidio, con hospitales de la Policía Nacional y con muchos centros regionales. Esto nos permite combinar la tecnología de IMEXHS con la práctica médica real”, dice el radiólogo.

La precisión como eje de la medicina moderna

Para el Dr. Arango, la radiología moderna representa el ideal de una medicina más exacta y menos invasiva. “La radiología evita que sea necesario extraer órganos o hacer biopsias en muchos casos, ofreciendo diagnósticos presuntivos cada vez más precisos”, explica. “Hoy podemos llegar a niveles de detalle casi histológicos, sobre todo con técnicas avanzadas de resonancia como la perfusión cerebral y la espectroscopía”.

El avance es tangible en su campo de especialidad, la Neurorradiología: “En el diagnóstico de tumores cerebrales, la precisión ha pasado de un 75-80 % a cerca del 95 % gracias al apoyo de la inteligencia artificial. Esto se traduce en mejores resultados para los pacientes y menores costos para el sistema de salud”.

La precisión, subraya, es más que un logro técnico: es un factor humano. “Si el diagnóstico es preciso, hay menos complicaciones, el paciente se cura más rápido y todo se resuelve de manera más eficiente. La precisión impacta la vida y la tranquilidad de las personas”.

Innovación profundamente humana

En un entorno dominado por algoritmos, el Dr. Arango cree que el desafío es mantener la humanidad en el centro de la práctica médica. “Cuando era profesor, les decía a mis estudiantes que había que encontrar un punto medio entre ser sensible y ser frío. Ahora, con tanta tecnología, el reto sigue siendo el mismo: usarla para el beneficio del paciente sin desconectarse de él”.

Y concluye con una reflexión que sintetiza su visión de futuro: “La inteligencia artificial debe darnos más tiempo para acercarnos a los pacientes. Si logramos que la tecnología nos libere de la carga operativa, podremos sentarnos con ellos, explicarles los resultados, acompañarlos. Eso sería una ganancia enorme para la práctica radiológica y para la medicina en general”.