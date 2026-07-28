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Punto de Encuentro
28 de julio de 2026 - 09:13 p. m.

Jägermeister y Wings for Wheels: los aliados de la inclusión en la noche bogotana

En Kinder, un lugar emblemático de la fiesta capitalina, se lanzó el Kit de Accesibilidad que orienta a bares, restaurantes, festivales y espacios de vida nocturna sobre cambios accesibles para atender personas con movilidad reducida.

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Redacción Especiales

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