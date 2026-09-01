Kuepa, entre las 25 mejores empresas EdTech del mundo

Kuepa se consolida en la lista como un referente de origen colombiano. / Cortesía Kuepa Foto: Cortesía

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Kuepa, organización educativa líder en formación técnica y superior para la empleabilidad de jóvenes en América Latina, anuncia su inclusión en el puesto 25 del ranking de las Mejores Compañías EdTech del Mundo (World’s Top EdTech Companies), elaborado anualmente por la revista internacional TIME y la firma global de datos e investigación Statista. Con este reconocimiento Kuepa se consolida como la EdTech mejor posicionada de Hispanoamérica y una de las 25 más destacadas del mundo.

Este escalafón evalúa a miles de organizaciones a nivel mundial mediante un riguroso análisis que contempla el desempeño financiero, el crecimiento sostenible y el impacto directo en la transformación educativa. Por tercer año consecutivo, Kuepa se consolida en la lista como un referente de origen colombiano, reafirmando su liderazgo en el uso de la tecnología y la innovación para promover la inclusión laboral de jóvenes en la región.

Educación con impacto, tecnología e inclusión

El modelo académico de Kuepa que le valió este reconocimiento global se fundamenta en tres pilares estratégicos:

Ecosistema tecnológico e Inteligencia Artificial: Plataforma propia que utiliza IA para brindar tutoría en tiempo real, personalizar las rutas de estudio y acompañar al estudiante durante todo su proceso.

Docentes humanos y currículo evolutivo: Clases en vivo con profesores expertos y contenidos que se adaptan de forma continua a las habilidades más demandadas por el mercado laboral.

Empleabilidad activa durante la formación: Conexión real con el mundo del trabajo desde el día uno a través de patrocinios empresariales, contratos de aprendizaje y vinculación laboral directa.

“Diseñamos un modelo educativo que conecta a las personas con el mercado laboral mientras estudian, no como una promesa a futuro. Que nuestros propios estudiantes nos recomienden y que hoy TIME nos reconozca entre las mejores EdTech del mundo confirma que la educación con propósito de empleabilidad real es el camino. Esto no es solo un orgullo, es el impulso para seguir transformando vidas en toda la región”, afirmó Jorge García, CEO y cofundador de Kuepa Edutech.

Transformación social a gran escala

Kuepa ha enfocado sus esfuerzos en abrir rutas concretas de desarrollo para jóvenes y adultos que buscan acceder a formación técnica y superior de alta empleabilidad. A través de alianzas estratégicas con el sector privado y modelos de estudio con prácticas remuneradas, la compañía registra tasas sobresalientes de inserción laboral y crecimiento de ingresos entre sus estudiantes.

La inclusión de Kuepa en el listado de TIME y Statista ubica a la EdTech a la par de los grandes referentes globales del sector, posicionando el talento y la innovación tecnológica de Colombia en el mapa internacional del desarrollo humano y social.

Kuepa es un grupo EdTech latinoamericano enfocado en transformar el acceso a la educación y la empleabilidad de los jóvenes en la región. A través de un ecosistema tecnológico impulsado por IA, la compañía opera una red de programas de formación técnica y educación superior, así como formación complementaria, diseñados para capacitar, vincular y desarrollar talento en las habilidades de mayor demanda del mercado laboral.

Aquí puede encontrar más información sobre Kuepa.