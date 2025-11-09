Kurati: la plataforma que ha ayudado a recuperar la visión de miles de personas

Foto: Fundadores de Kurati. / Cortesía

Si hablamos de salud privada en Colombia, cualquiera se imaginaría algunos nombres de grandes clínicas del país, o los especialistas más virales de las redes sociales, pero la Plataforma Kurati tiene un inicio bastante diferente a lo que muchos pueden imaginarse. En 2019, Eduardo Marín Toro estaba en un punto de inflexión: venía de varios emprendimientos que no habían prosperado, pero mantenía intacto el deseo de crear algo que combinara propósito, conocimiento y servicio. Ingeniero sanitario y ambiental egresado de la Universidad del Valle, con estudios en Salud Pública, y muy creyente en Dios, Marín decidió reunir su experiencia, las lecciones de los intentos fallidos y aprovechó los conocimientos adquiridos en la pequeña óptica de sus padres y, además, contó con la orientación de un amigo oftalmólogo que le brindó una comprensión más profunda sobre el modelo de atención para pacientes interesados en cirugías y tratamientos oculares. Toda esa destreza sirvió para dar vida a un proyecto que estaba destinado a ayudar a miles de personas.

En medio de la pandemia, esa idea tomó forma como Kurati, una plataforma digital que hoy conecta a pacientes con especialistas en oftalmología y odontología, haciendo que acceder a atención médica de calidad sea más fácil, ágil y confiable. Kurati se constituyó oficialmente ante la Cámara de Comercio en 2022, aunque su modelo de negocio venía siendo validado y operando desde 2019.

Gracias a esa experiencia familiar y guiado por un enfoque de salud pública, Marín diseñó una propuesta que respondiera a una necesidad común: acceder a atención médica especializada sin depender de directorios ni recomendaciones informales. “Kurati nació con el propósito de ayudar a miles de personas a recuperar su visión y su sonrisa, y de reducir los riesgos de malas praxis a través de una plataforma que conecta con los especialistas idóneos para cada caso”, explica su fundador y CEO.

Tecnología con rostro humano

Hoy en día Kurati es una plataforma digital especializada en salud visual y oral, creada para acercar la atención médica de calidad a todas las personas, sin barreras de tiempo ni distancia. Su misión es garantizar que cada paciente reciba el tratamiento más adecuado, seleccionando al especialista idóneo y acompañando todo su proceso con calidez, precisión y confianza.

A través de una experiencia 100 % digital, ofrece por medio de la plataforma una asesoría personalizada, acompañamiento integral y acceso directo a especialistas aliados y certificados por su trayectoria, experiencia y excelencia médica. Hoy combinan tecnología con conocimiento clínico y atención humana para brindar soluciones seguras, rápidas y efectivas que transforman vidas.

Entre los miles de procedimientos que se han realizado por medio de Kurati, los más destacados son la cirugía refractiva para corregir la miopía y astigmatismo, la cirugía de cataratas, de queratocono, de párpados y de estrabismo, así como también los diseños de sonrisa, ortodoncia, implantes dentales y procedimientos maxilofaciales.

Además, ha fortalecido su presencia en el país con un equipo de más de 40 especialistas aliados entre oftalmólogos y odontólogos, respaldado por resultados comprobables y la confianza de miles de pacientes en Colombia y el exterior.

A través de marketing digital han logrado generar confianza en la comunidad, con resultados que se pueden ver en sus redes sociales, en donde a través de @Kurati.co cuentan con una comunidad de más de 700.000 personas.

Una cifra que confirma el crecimiento de la marca que ha sido impulsado por su presencia en el ecosistema digital: más de 50 influencers y figuras públicas, como Natalia Giraldo, Deiby Ruiz, Sebastucho, Carolina Pico, Sebastián Moreno y el Mindo, han confiado en Kurati para sus procedimientos o los de sus familiares, compartiendo sus experiencias y reforzando el posicionamiento de la empresa como referente en salud visual y oral. Mucha de esta experiencia se puede ver en las cuentas de tiktok e instagram de la compañía, donde figura como @kurati.co.

“Si alguien busca una cirugía refractiva, no le damos 30 nombres. Buscamos a los oftalmólogos con mayor experiencia, la mejor tecnología y formación en córnea y segmento anterior. Esa es la diferencia entre ofrecer opciones y brindar acompañamiento”, afirma Marín.

Hoy Kurati cuenta con cobertura en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Pereira, donde su modelo de atención personalizada y tecnológica ha transformado la experiencia de quienes buscan mejorar su visión o su salud oral. De esta manera ya han llegado a más de 110.000 pacientes asesorados, 5.000 pacientes operados y 600 tratamientos realizados, entre cirugía refractiva, tratamientos para la miopía y astigmatismo, y para quienes desean dejar de usar gafas, además de diseños de sonrisa. Todos estos resultados le han permitido a la empresa destinar un porcentaje de los ingresos para ayudar a cubrir a decenas de personas de bajos recursos que necesitan procedimientos o valoraciones oftalmológicas.

Kurati planea expandirse a más de 10 ciudades de Colombia y a tres mercados internacionales, incorporando nuevas verticales médicas, como otorrinolaringología, ortopedia y cirugía plástica funcional. Su objetivo es consolidarse como un ecosistema integral de salud y bienestar, donde la tecnología y la atención humanizada se coordinen para mejorar la calidad de vida de las personas.

En coherencia con esa visión, la empresa impulsa la llamada “cultura Kurati”, basada en ocho hábitos saludables que promueven el equilibrio físico, mental y espiritual. “El futuro de la salud no está solo en tratar la enfermedad, sino en prevenirla y mantener ese equilibrio”, subraya Marín.

Con una mezcla de propósito social, innovación tecnológica y enfoque humano, Kurati se consolida como una de las healthtech más prometedoras del país, demostrando que la salud digital puede ser cercana, confiable y profundamente humana.

Para más información visite kurati.co/.