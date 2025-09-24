La apuesta de MediaTek por democratizar la tecnología y el 5G en Colombia

Patricia Velázquez, directora adjunta para MediaTek en Colombia, Centroamérica y el Caribe. Foto: Cortesía

En la era de la hiperconectividad, los chipsets son el motor que impulsa la innovación en dispositivos inteligentes, permitiendo experiencias cada vez más avanzadas y personalizadas. MediaTek, líder global en el desarrollo de procesadores para smartphones, Smart TVs y dispositivos IoT, se distingue por su capacidad de ofrecer soluciones que combinan eficiencia energética superior, bajísima latencia y un manejo avanzado de inteligencia artificial. Estas ventajas competitivas permiten que los dispositivos equipados con MediaTek sean más rápidos, inteligentes y sostenibles, optimizando el rendimiento y la experiencia del usuario en todos los escenarios, desde el hogar inteligente hasta la movilidad.

A nivel mundial, MediaTek se posiciona como el principal proveedor de chipsets para smartphones y televisores inteligentes, colaborando con las marcas más reconocidas y facilitando el acceso a tecnologías de última generación como 5G, Wi-Fi 7 e inteligencia artificial. En Colombia, el liderazgo de MediaTek es contundente: llevamos más de 36 meses consecutivos siendo el número uno en el negocio de smartphones, y hemos asumido el liderazgo en 5G, con el mayor número de unidades vendidas en el país. Este éxito refleja nuestro compromiso con la innovación y la democratización de la tecnología, permitiendo que más colombianos accedan a dispositivos de alto rendimiento y conectividad avanzada.

En este contexto, abordamos las siguientes preguntas para profundizar en cómo MediaTek está liderando la integración de tecnologías que mejoran la experiencia de imagen, sonido y conectividad en el hogar inteligente, así como su papel en la transformación digital de Colombia y el mundo.

En el caso de los Smart TVs, ¿cómo están integrando los procesadores de MediaTek tecnologías que mejoren la experiencia de imagen, sonido y conectividad en el hogar inteligente?

MediaTek se ha consolidado como líder mundial en chipsets para Smart TVs, integrando tecnologías de vanguardia como 4K y 8K, procesamiento avanzado de imagen, inteligencia artificial y conectividad de última generación. Estas innovaciones permiten una calidad de imagen superior, sonido envolvente y una experiencia de usuario intuitiva, gracias a funciones como el control por voz y la integración con asistentes inteligentes. Además, la eficiencia energética de nuestros procesadores garantiza un funcionamiento óptimo y sostenible, posicionando a MediaTek como el motor detrás de los televisores de las principales marcas globales y en Colombia, donde la demanda por hogares inteligentes sigue creciendo.

Con la creciente convergencia entre móviles y televisores inteligentes, ¿qué papel juega MediaTek en garantizar una conectividad fluida y sin interrupciones entre ambos dispositivos?

MediaTek, a través de su familia de chipsets Dimensity, ofrece un equilibrio óptimo entre rendimiento, eficiencia energética y conectividad 5G, permitiendo experiencias premium en dispositivos de todas las gamas. Nuestra tecnología facilita la interoperabilidad entre smartphones y Smart TVs, asegurando una transmisión de contenido sin interrupciones, sincronización instantánea y control remoto avanzado. Esto es clave para el ecosistema digital actual, donde los usuarios buscan una experiencia integrada y sin barreras entre sus dispositivos móviles y de entretenimiento en el hogar.

En cuanto a conectividad móvil, ¿cómo están abordando el reto de ofrecer un rendimiento de red estable y rápido en zonas con infraestructura limitada?

Gracias a tecnologías como Wi-Fi 7, Bluetooth LE Audio y 5G, los dispositivos equipados con MediaTek ofrecen conexiones más rápidas, estables y eficientes, incluso en áreas con infraestructura limitada. Nuestros chipsets optimizan el streaming, el gaming y el uso de aplicaciones en tiempo real, permitiendo que más usuarios accedan a servicios digitales avanzados sin importar su ubicación. En Colombia, esto representa una oportunidad para cerrar la brecha digital y democratizar el acceso a la conectividad de alta calidad.

¿Qué avances recientes en los chips Dimensity están potenciando la experiencia multimedia y de gaming en smartphones de gama media y alta?

La última generación de chips Dimensity incorpora procesadores gráficos avanzados, soporte para pantallas de alta tasa de refresco y tecnologías de inteligencia artificial que mejoran la fotografía, el video y el gaming. Esto permite que los smartphones de gama media y alta ofrezcan experiencias multimedia inmersivas, con juegos de alto rendimiento, streaming en ultra alta definición y capacidades de realidad aumentada. MediaTek lidera la innovación en este segmento, haciendo posible que más usuarios accedan a funciones premium a precios competitivos.

Mirando hacia el futuro, ¿cuáles cree que serán las principales tendencias en integración de tecnología y conectividad entre televisores, móviles y otros dispositivos del ecosistema inteligente?

La tendencia apunta hacia un ecosistema cada vez más conectado, donde la inteligencia artificial avanzada, la eficiencia energética y la conectividad de nueva generación serán protagonistas. MediaTek continuará apostando por chipsets que permitan experiencias inmersivas en gaming, realidad aumentada y contenido de ultra-alta resolución, facilitando la integración fluida entre televisores, móviles y dispositivos IoT. En Colombia, esto se traduce en hogares más inteligentes y conectados, preparados para las demandas del futuro digital.

¿Qué porcentaje de Smart TVs y smartphones a nivel mundial utilizan procesadores MediaTek, y cómo ha evolucionado esa participación en los últimos años?

MediaTek se ha consolidado como el principal proveedor mundial de SoC para smartphones en el primer trimestre de 2025, según los últimos datos de Counterpoint. La firma taiwanesa ha capturado un 26% del mercado global en envíos, impulsada por una demanda muy sólida en sus chips de nivel básico y gama media, donde su catálogo sigue creciendo con firmeza. En el segmento de Smart TVs, MediaTek equipa más del 60% de los televisores inteligentes a nivel mundial, lo que refleja nuestra posición de liderazgo y capacidad de innovación constante.

En Colombia, ¿cómo ha crecido la presencia de dispositivos con tecnología MediaTek y qué proyección tienen para los próximos dos a tres años?

El mercado de teléfonos celulares en Colombia está experimentando una transformación impulsada por la expansión del 5G y la evolución de las preferencias de los consumidores. Desde la subasta de espectro para esta tecnología, los envíos de dispositivos registraron un crecimiento del 12 %, reflejando el interés creciente por equipos más avanzados y con mayor capacidad de conectividad. MediaTek ha sido clave en este proceso, ofreciendo soluciones accesibles y de alto rendimiento que permiten a más colombianos disfrutar de la última tecnología. Para los próximos años, proyectamos un crecimiento sostenido, con una mayor adopción de dispositivos 5G y Smart TVs equipados con nuestros chipsets.

¿Qué cifras pueden compartir sobre el impacto del 5G y Wi-Fi 7 en el portafolio de MediaTek y en la adopción de estas tecnologías por parte de los fabricantes y usuarios?

En 2025, casi todos los proveedores Tier 1 y Tier 2 ya adoptaron chipsets Wi-Fi 7 de MediaTek para gateways y extenders, marcando la adopción más rápida de este estándar hasta la fecha. Además, la integración de 5G en nuestro portafolio ha impulsado la conectividad móvil a nuevos niveles, permitiendo velocidades de descarga y latencia ultra bajas, esenciales para aplicaciones de streaming, gaming y realidad aumentada. En Colombia, la llegada de estas tecnologías está acelerando la transformación digital y posicionando a MediaTek como el socio estratégico de los principales fabricantes y operadores.