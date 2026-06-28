La apuesta de Puntos Colombia para el segmento corporativo

La propuesta está definida en tres líneas de negocio: Lealtad, Incentivos y Media. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Puntos Colombia busca consolidar una nueva etapa en su historia al ampliar su papel dentro del ecosistema empresarial colombiano. En un entorno cada vez más competitivo y orientado por los datos, la compañía apuesta por convertir la fidelización, los incentivos y la inteligencia de negocio en herramientas para fortalecer la relación de las empresas con sus clientes y colaboradores, además de impulsar su crecimiento.

La plataforma anunció una evolución de su modelo de negocio con una propuesta enfocada en el segmento corporativo, basada en tres líneas de servicio: Lealtad, Incentivos y Media. El objetivo es responder a algunos de los desafíos que enfrentan actualmente las organizaciones, entre ellos la fidelización de clientes y empleados, la personalización de experiencias y la toma de decisiones sustentadas en datos.

Esta evolución se fundamenta en la trayectoria que ha construido la empresa en el mercado colombiano. Actualmente, Puntos Colombia cuenta con más de nueve millones de usuarios y una red de más de 10.000 marcas aliadas, con presencia en el 92 % del territorio nacional. Según la compañía, esto significa que el programa de lealtad está presente en uno de cada tres hogares del país.

“Por más de ocho años hemos acompañado a los colombianos en su día a día y hemos hecho parte de sus decisiones de compra. Esto nos ha permitido entender de una manera mucho más profunda a los consumidores, un conocimiento que se convierte en un insumo de valor para las empresas”, señaló Viviana Restrepo, directora de Mercadeo de Puntos Colombia.

Inteligencia de datos para entender al consumidor

Uno de los principales activos de Puntos Colombia es la información que se genera a partir de las interacciones de sus usuarios dentro del ecosistema. Las compras, la frecuencia de uso, las categorías de interés y los hábitos de consumo permiten construir una radiografía detallada del comportamiento de los consumidores.

Para la compañía, esta información representa una oportunidad para que las empresas puedan tomar decisiones con mayor precisión. Al aprovechar esta gran cantidad de datos reales, recopilados a partir de comportamientos y transacciones de consumo verificables, las organizaciones pueden comprender mejor a sus audiencias, identificar tendencias y diseñar estrategias de relacionamiento más efectivas.

En esa línea, la división denominada Media busca ayudar a las marcas a llegar a sus públicos objetivos a partir del análisis de datos de consumo. Su propuesta consiste en transformar información agregada y anonimizada en herramientas de segmentación y campañas digitales más precisas.

Al mismo tiempo, este conocimiento también se traduce en beneficios para los usuarios. Al comprender mejor sus hábitos, preferencias y necesidades, las empresas pueden ofrecer experiencias más relevantes, personalizadas y oportunas, reduciendo la saturación de mensajes genéricos y acercando a los consumidores ofertas, beneficios y contenidos que realmente les resultan útiles.

Soluciones de fidelización e incentivos corporativos

La estrategia también se enfoca en el núcleo histórico de su operación: la Lealtad. En un contexto en el que captar nuevos clientes suele ser más costoso que conservar los actuales, las empresas pueden implementar estrategias de fidelización para aumentar indicadores como la recompra y la preferencia de marca entre los consumidores.

De acuerdo con Puntos Colombia, integrarse a una infraestructura ya desarrollada permite a las organizaciones reducir tiempos de implementación, costos tecnológicos y complejidad operativa en comparación con crear un programa desde cero.

Por otro lado, la línea de Incentivos se dirige a empresas interesadas en fortalecer la motivación y el reconocimiento de sus colaboradores. La iniciativa parte de la idea de que no todas las personas responden a los mismos estímulos; por ello, ofrece un esquema flexible en el que los beneficiarios acceden, por medio de la acumulación y redención de Puntos, a una amplia variedad de productos y servicios según sus preferencias.

Esta solución simplifica la gestión operativa de estos programas, permitiendo a las organizaciones centralizar la administración de los beneficios y optimizar recursos.

Durante más de ocho años, Puntos Colombia ha estado presente en la vida diaria de millones de personas. Acumular puntos al hacer mercado, pagar una compra o redimir beneficios en distintos comercios se ha convertido en una práctica habitual para muchos consumidores. Ahora, la compañía busca ampliar ese papel y posicionarse también como un aliado estratégico para las empresas.