La aromática de la abuela no es tan inofensiva como crees

El origen del libro Interacciones farmacológicas entre plantas medicinales y medicamentos: síndrome metabólico se remonta a los años en los que la hoy doctora Alejandra Jerez estudiaba Medicina en la Universidad del Valle. Allí conoció a uno de sus mentores, el doctor Óscar Gutiérrez, farmacólogo, quien a comienzos de los años 2000 se interesó por los saberes tradicionales de taitas y sabedores de comunidades indígenas. En ese momento, cuenta Jerez, sus búsquedas no fueron bien recibidas por la academia. Hoy, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado acercar los saberes de las medicinas tradicionales a los de la medicina occidental, especialmente en países como el nuestro, donde estas prácticas siguen vivas y donde, en muchas regiones, el acceso a la medicina occidental sigue siendo limitado.

Jerez, que ahora tiene una Maestría y Doctorado en Ciencias Biomédicas en el área de Farmacología, también empezó a interesarse por las plantas desde los inicios de su formación. “Primero entré a estudiar biología”, recuerda, “mientras esperaba entrar a medicina”. Esa primera experiencia académica la acercó al mundo de los ecosistemas y de las plantas. “Siempre supe que quería hacer algo por las personas”, explica. Quería aportar a su país y a su comunidad. Hoy hace parte del Semillero de Investigación en Salud de la Universidad ICESI, espacio en el que nació esta investigación. “Todo empezó cuando uno de mis estudiantes, Sergio Montenegro —que ahora es un colega— se acercó a decirme que iba a ir a aprender con los taitas Cofanes. Sergio es del Ipiales (Nariño) y por muchos años vivió en el Putumayo donde tuve la posibilidad de compartir con ellos, pero a cambio debía trabajar y aportar a la comunidad, porque allá el conocimiento se gana”.

Montenegro recogió gran cantidad de información sobre las plantas medicinales usadas por estas comunidades y sobre su cosmogonía. Pero, además, los miembros del semillero, acompañados por Jerez, hicieron una revisión de las plantas medicinales más utilizadas en la ciudad de Cali. ¿Cómo lo hicieron? “Visitamos todas las plazas de mercado de la ciudad. Hablamos con los vendedores de plantas medicinales, que compartieron con nosotros su conocimiento transmitido por oralidad sobre el manejo de patologías con plantas medicinales y de cómo las prescriben a las personas”.

Con la información recopilada por Montenegro y la revisión de las plazas de mercado, los investigadores elaboraron un listado de las plantas más usadas para tratar condiciones relacionadas con el síndrome metabólico —como la diabetes, la hipertensión y la obesidad— entre otras. Después realizaron una revisión de los principios activos de estas plantas, muchos de ellos ampliamente estudiados, y analizaron cómo pueden interactuar con medicamentos comúnmente recetados para estas enfermedades.

Más que ser una fuente de consulta para el público general, este libro busca “dar conocimiento a los médicos”, dice Jerez. Con frecuencia, los doctores recomiendan a sus pacientes no tomar nada aparte de sus medicamentos, pero no siempre tienen evidencia suficiente para justificarlo. Jerez explica que algunas hierbas pueden tener efectos positivos en el tratamiento e, incluso, mejorar la adherencia de los pacientes; mientras que otras, por el contrario, pueden generar interacciones negativas. Lo que buscan con esta investigación es que los médicos cuenten con información suficiente para orientar a sus pacientes en el uso adecuado de estas medicinas tradicionales.

Este libro es el primero de varios proyectos: el semillero trabaja también en uno sobre cáncer y en otro sobre enfermedades autoinmunes. Para Jerez, es fundamental disminuir la distancia entre el mundo académico y los conocimientos tradicionales. “De las plantas vienen muchos de los medicamentos que tomamos”, recuerda. Por eso, la biodiversidad de Colombia es un tesoro: aún existen plantas poco estudiadas que podrían ser clave para el tratamiento de diversas enfermedades que nos afectan como especie.

