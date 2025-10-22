La diabetes es noticia: Lilly renueva su compromiso con millones de colombianos

Según la Cuenta de Alto Costo, se estima que en 2024 cerca de dos millones de personas vivían con diabetes mellitus tipo 2 en Colombia. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el propósito de generar conciencia sobre la magnitud de la diabetes mellitus tipo 2 en el país y promover una atención más informada y responsable, la compañía farmacéutica Lilly lanzó en Colombia la campaña “La Diabetes es Noticia”, una iniciativa que busca movilizar a todos los sectores hacia un manejo integral de esta condición crónica.

Durante casi 150 años, Lilly ha sido líder mundial en innovación en salud, desarrollando tratamientos pioneros que han transformado la vida de millones de personas con diabetes. Hoy, la compañía reafirma su compromiso con los pacientes colombianos al impulsar soluciones de vanguardia que permitan un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado y una mejor calidad de vida.

“Sabemos de las necesidades que hoy tienen las personas que viven con diabetes mellitus tipo 2, y es por ello quenuestro compromiso es desarrollar soluciones que marquen la diferencia, enfocando los esfuerzos en traer investigación e innovación de vanguardia”, señaló Carlos de la Riva, gerente general de Lilly Colombia.

Según la Cuenta de Alto Costo, se estima que en 2024 cerca de dos millones de personas viven con diabetes mellitus tipo 2 en Colombia, una cifra que crece año tras año. Si la tendencia continúa, más de 2,5 millones de colombianos podrían vivir con esta condición hacia 2030, lo que representa un desafío importante para el sistema de salud.

A su vez, un estudio reciente del Instituto WifOR revela que la diabetes es la enfermedad con mayor carga socioeconómica en el país, superando a las enfermedades cardiovasculares y oncológicas. Esta realidad resalta la urgencia de implementar estrategias que reduzcan su impacto y promuevan un futuro más saludable.

Con “La Diabetes es Noticia”, Lilly busca no solo informar, sino también inspirar acción colectiva. La campaña invita a médicos, pacientes, instituciones y sociedad civil a actuar con ética y responsabilidad, fomentando la detección temprana y el manejo adecuado de la enfermedad.

Lilly reitera así su compromiso con la salud de los colombianos, impulsando un abordaje integral y multisectorial de la diabetes tipo 2, y alentando a la población a informarse y consultar al médico para tomar decisiones acertadas sobre su bienestar.