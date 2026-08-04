La economía plateada gana espacio ante el acelerado envejecimiento del país

Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir. Foto: Mauricio Alvarado

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Colombia envejece a un ritmo acelerado. En 2025, el país alcanzó los 8,3 millones de personas mayores de 60 años, 1,2 millones más que en 2021. La tasa de envejecimiento pasó del 61,3 % al 72,9 %, lo que significa que por cada 100 menores de 15 años ya hay cerca de 73 adultos mayores.

Estas cifras reflejan una transformación demográfica que impacta el mercado laboral, el consumo y las decisiones de empresas de todos los sectores. Este fue uno de los principales temas del primer congreso empresarial El Futuro es Plateado, organizado por el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, empresa del Grupo Aval.

Durante el encuentro, expertos nacionales e internacionales coincidieron en que Colombia aún está a tiempo de prepararse para las consecuencias de este cambio demográfico, pero debe acelerar la implementación de políticas y estrategias que le permitan responder a esta nueva realidad.

“Colombia tiene que estar preparada para el crecimiento de la población mayor de 60 años. Hay tiempo para tomar las decisiones correctas. Actualmente no lo está, pero hay que lograr que esa respuesta cambie en el corto plazo”, explicó el consultor español Juan Carlos Alcaide, durante su conferencia “Cómo el mundo está capitalizando la longevidad”.

Según el experto, Colombia atraviesa uno de los procesos de envejecimiento más acelerados del mundo, por lo que debería tomar como referencia la experiencia de países como Noruega, Singapur y Japón. Además, enfatizó que los retos no se limitan al sector salud, sino que también involucran áreas como vivienda, tecnología, servicios financieros, comercio, empleo y turismo.

Por su parte, Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir, empresa del Grupo Aval, señaló que el envejecimiento de la población no es un desafío exclusivo del sistema pensional o del sector económico, sino una realidad que exige transformaciones en todas las industrias.

“En Colombia nacen menos niños y tenemos menos jóvenes. Entonces, nuestra mano de obra, que ojalá sea cada vez más calificada, será el adulto mayor”, afirmó Largacha Martínez. El directivo agregó que a esta realidad se suman la disminución de la natalidad y la salida de más de 1,6 millones de jóvenes hacia otros países, factores que hacen necesario fortalecer la empleabilidad y la formación de esta población.

De acuerdo con el Monitor de Inclusión Senior, la tasa de ocupación de las personas mayores pasó del 27,7 % en 2021 al 32,5 % en 2025. Sin embargo, tres de cada cinco adultos mayores ocupados trabajan por cuenta propia y casi la mitad lo hace porque no logra acceder a un empleo formal.

“Si nuestra expectativa de vida hoy es de alrededor de 90 años, una persona de 60 no se puede considerar un adulto mayor. Tenemos que ir corriendo esa barrera, pero con políticas, iniciativas y acciones concretas que permitan tener una mejor calidad de vida”, añadió el presidente de Porvenir.

Premio Innova Mayor

El congreso también fue escenario de la segunda edición del Premio Innova Mayor. La iniciativa, que reconoce a las organizaciones que desarrollan prácticas de inclusión para la población senior, recibió 629 inscripciones, un 50 % más que en la edición anterior.

El reconocimiento se entregó en tres categorías: Innovación Silver, que premia el desarrollo de productos y servicios dirigidos a esta población; Talento Senior, enfocada en la contratación de personas mayores; y Red Plateada, que reconoce las iniciativas que integran a las personas senior como proveedores o actores de la cadena de valor.

Con su programa Vitalidad+, Cafam obtuvo el primer lugar en la categoría Innovación Silver. Este modelo gerontológico comunitario articula servicios de salud, actividad física, cultura y turismo para personas mayores. Cuenta con 17 sedes en Bogotá, registra un índice de satisfacción del 95 % y ha beneficiado a 89.110 personas desde 1987.

“Nuestro modelo nació para responder al aislamiento social y a la soledad no deseada que viven muchas personas mayores. El envejecimiento es un reto, sí, pero no un problema. Es una oportunidad para evolucionar los productos y servicios desde todos los sectores”, explicó Carolina Tavera, jefe del programa Vitalidad+ de Cafam.

Juan Carlos González, vicepresidente de Competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá, organización ganadora en la categoría Red Plateada, aseguró que el envejecimiento debe entenderse como una oportunidad y no únicamente como un desafío demográfico.

“La nueva longevidad representa una oportunidad para las empresas en muchos sentidos. En primer lugar, porque es un segmento creciente del mercado con un gran potencial de consumo, pero que debe comprenderse de acuerdo con sus necesidades. Además, no debemos ver al segmento plateado solo como consumidor, sino también como talento. Hoy las empresas pueden aprovechar la experiencia de estas personas y, al mismo tiempo, este segmento puede generar un importante dinamismo a través del emprendimiento”, afirmó González.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá obtuvo el primer lugar en la categoría Talento Senior. Su secretaria, María del Pilar López, aseguró que la brecha laboral que enfrentan las personas mayores de 50 años representa una pérdida de talento para la economía.

“La población está viviendo más años, pero está saliendo más rápido del mercado laboral. Ahí hay una brecha que no se está aprovechando y estamos desperdiciando talento. Mientras el 50 % de las hojas de vida de los jóvenes que llegan a nuestra agencia de empleo logran ser remitidas y consiguen trabajo, solo el 10 % de las personas mayores de 50 años lo logra. Hay un diagnóstico y un problema reconocido. Por eso estamos impulsando acciones para que esta población pueda generar ingresos en buenas condiciones”, enfatizó López.

El encuentro dejó una conclusión común entre los expertos: el envejecimiento de la población ya no es un escenario futuro, sino una realidad que transformará la forma de trabajar, consumir y desarrollar productos y servicios. La capacidad de adaptación de empresas e instituciones será clave para responder a una sociedad cada vez más longeva.