La grasa láctea: una estructura biológica con nuevas implicaciones para la nutrición

Entender un alimento implica estudiar no solo lo que contiene, sino también cómo está organizado. Foto: Getty Images - Getty Images

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Durante décadas, la grasa de la leche fue juzgada casi exclusivamente por su contenido de grasa saturada. Como ocurrió con muchos alimentos en nutrición, una realidad compleja terminó reducida a una sola pregunta: ¿cuánta grasa contiene? Hoy sabemos que esa visión era incompleta. La ciencia está mostrando que la grasa láctea no es simplemente un nutriente, sino una estructura biológica extraordinariamente compleja que puede interactuar con diferentes funciones del organismo.

Este cambio de perspectiva hace parte de una evolución más amplia de la nutrición moderna. Actualmente entendemos que los alimentos no pueden evaluarse únicamente por la suma de sus nutrientes. La leche no es una simple mezcla de proteínas, grasas, vitaminas y minerales; es una matriz alimentaria, una arquitectura biológica en la que todos sus componentes interactúan entre sí y pueden modificar la forma en que nuestro organismo los digiere, absorbe y utiliza.

Dentro de esta matriz existe una estructura microscópica que, hasta hace pocos años, pasaba prácticamente inadvertida y que hoy concentra un creciente interés científico: la membrana del glóbulo graso de la leche, conocida internacionalmente como Milk Fat Globule Membrane (MFGM).

El glóbulo graso: mucho más que una gota de grasa

La grasa láctea constituye una de las estructuras lipídicas naturales más complejas conocidas. Se estima que contiene alrededor de 400 ácidos grasos diferentes, además de numerosos compuestos presentes en pequeñas cantidades que contribuyen a su complejidad biológica.

En la leche, esta grasa no se encuentra dispersa al azar. Se organiza en millones de pequeños glóbulos, cada uno rodeado por una fina membrana biológica. Esta membrana cumple inicialmente una función estructural, al mantener estable la grasa dentro de la leche, pero además contiene una gran variedad de moléculas bioactivas que continúan siendo estudiadas por su participación en diversos procesos fisiológicos.

Una membrana con enorme interés científico

La MFGM reúne fosfolípidos, esfingolípidos, glicoproteínas y otras moléculas bioactivas que han despertado un creciente interés por su posible participación en funciones relacionadas con el desarrollo neurológico, la respuesta inmunológica, la salud intestinal, el metabolismo lipídico y la protección frente a algunos microorganismos.

Es importante señalar que la mayor parte de esta investigación continúa en desarrollo y que muchos de sus efectos potenciales siguen siendo objeto de estudio. Sin embargo, el conjunto de la evidencia disponible ha convertido la MFGM en uno de los componentes naturales de la leche más investigados en la actualidad.

Del desarrollo cerebral a la salud intestinal

Uno de los campos donde más se ha investigado la MFGM es la nutrición infantil. Este interés surge porque la leche humana contiene esta estructura de manera natural y algunos estudios han explorado su posible relación con el desarrollo temprano del cerebro.

El cerebro es uno de los órganos con mayor contenido lipídico del organismo. Los fosfolípidos y esfingolípidos presentes en la MFGM participan en la formación de las membranas celulares, el desarrollo de la mielina (la cubierta protectora de las fibras nerviosas) y diversos procesos de comunicación entre neuronas. Por ello, estos componentes continúan siendo estudiados por su posible contribución al desarrollo neurológico durante las primeras etapas de la vida.

Otro campo de investigación particularmente prometedor es la salud intestinal. Más allá de la digestión, el intestino constituye una barrera biológica que regula el paso de sustancias hacia el organismo y desempeña un papel fundamental en la función inmunológica.

Estudios experimentales sugieren que algunos componentes de la MFGM podrían contribuir al mantenimiento de la integridad de esta barrera intestinal e interactuar favorablemente con la microbiota intestinal, contribuyendo al crecimiento de bacterias beneficiosas como Bifidobacterium y Lactobacillus, microorganismos que participan en la maduración del sistema inmunológico, la digestión, y el mantenimiento de la salud intestinal. Aunque estos hallazgos son prometedores, continúan siendo objeto de investigación para comprender mejor su relevancia clínica.

Una nueva forma de entender los lácteos

Hablar de leche, yogur, kéfir o queso ya no significa pensar únicamente en calcio, proteínas o grasa. Cada uno de estos alimentos representa una organización biológica compleja donde los nutrientes interactúan entre sí formando una matriz que puede influir en sus efectos sobre la salud.

La MFGM constituye uno de los mejores ejemplos de esta nueva manera de comprender los alimentos. Más que un ingrediente aislado, representa una estructura natural cuya organización parece ser tan importante como los nutrientes que la componen. En consecuencia, cuando hablamos de grasa láctea no deberíamos limitar la conversación a la cantidad de grasa saturada que aparecen en una etiqueta nutricional. También es necesario comprender cómo esta grasa está organizada dentro del alimento y qué estructuras naturales la acompañan.

La investigación sobre la MFGM refleja un cambio profundo en la ciencia de la nutrición. Hoy sabemos que entender un alimento implica estudiar no solo lo que contiene, sino también como está organizado. En ese cambio de paradigma, la leche constituye uno de los ejemplos más interesantes de cómo la estructura natural de un alimento puede influir en su función biológica y abrir nuevas oportunidades para comprender la relación entre alimentación y salud.

Los beneficios de la grasa láctea los puede encontrar en los productos Alpina.

• Leche Alpina Entera: Conserva los aportes naturales de la grasa láctea. Además, es fuente de proteína de alta calidad y de minerales como el calcio: nutrientes indispensables en cada momento de la vida.

• Yogurt Griego Alpina: Su proceso de elaboración y el aporte de grasa láctea le dan una cremosidad única, convirtiéndolo en un alimento muy versátil para disfrutar solo o en tus recetas favoritas. Aporta 12 gramos de proteína por porción, siendo una excelente fuente de este nutriente esencial que contribuye al mantenimiento de los músculos en cualquier momento del día.

• Quesos Maduros Alpina (Parmesano, Alpina, Sopó, Holandés, Argovia): Son una excelente opción para enriquecer el aporte nutricional de tus comidas, ya que concentran la grasa naturalmente presente en la leche, junto con sus proteínas y minerales. Una porción de 30 gramos aporta aproximadamente 7 gramos de proteína.

*Recuerda consumir estos productos junto a una alimentación balanceada y la práctica regular de ejercicio físico .

Fuentes:

· Wilmot L, et al. Dairy Foods: A Matrix for Human Health and Precision Nutrition-The relevance of a potential bioactive ingredient; The milk fat globule membrane. J Dairy Sci. 2025;108(4):3109-3134.

· Lv H, et al. Milk Fat Globule Membrane: Structural Organization, Bioactive Constituents, and Therapeutic Applications. Foods. 2026;15(9):1526.