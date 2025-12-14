La inclusión financiera que mueve a Colombia

Foto: Cortesía

En Colombia, donde persisten profundas barreras de acceso al sistema financiero, Banco Mundo Mujer se ha consolidado como una entidad cercana, humana y diseñada para acompañar a quienes históricamente han tenido menos oportunidades. Diego Fernando Muñoz Portilla, con 32 años de experiencia en el sector microfinanciero y hoy vicepresidente ejecutivo del banco, ha sido participe de esta evolución que inició con la Fundación Mundo Mujer y hoy combina presencia territorial, innovación y acompañamiento integral. Lidera la estrategia comercial que articula crédito, ahorro, seguros, mercadeo y analítica, siempre con la premisa de impulsar la economía.

Para Muñoz, el principal impacto que ha logrado el banco es la inclusión financiera, especialmente de las mujeres, quienes representan el 57 % de los clientes. Muchas de ellas han encontrado en la entidad no solo un servicio bancario, sino un aliado que escucha, acompaña y entiende sus necesidades. La relación cercana que construyen los analistas de crédito en visitas presenciales ha permitido dinamizar economías locales, fortalecer pequeños negocios y contribuir al tejido social en zonas urbanas y rurales. “Lo que hacemos es estar cerca de las comunidades y darles herramientas para que sus sueños avancen”, afirma.

Economía popular, microcrédito responsable y formación

La economía popular está en el centro del propósito institucional. El microcrédito responsable es la herramienta fundamental para que miles de personas puedan financiar sus actividades sin sobreendeudarse, gracias a procesos que incluyen visitas, análisis realistas de capacidad de pago y orientación personalizada. El banco complementa este proceso con una fuerte apuesta por el ahorro y la educación financiera, con programas dirigidos a niños, jóvenes, pequeñas empresas y agricultores, además de la formación digital necesaria para operar de manera segura en los nuevos canales.

No obstante, las brechas en Colombia persisten. Muñoz menciona la falta de educación financiera, el desconocimiento de productos bancarios, las dificultades de acceso al crédito —sobre todo para mujeres en zonas rurales— y las limitaciones geográficas. Para enfrentarlas, el banco mantiene una amplia presencia física en regiones apartadas y fortalece sus programas formativos con contenido accesible y talleres presenciales que ya han impactado a más de 32.000 personas en el último año.

Transformación de vidas y sostenibilidad

El empoderamiento económico de las mujeres es uno de los efectos más visibles. Mujer tras mujer ha logrado independencia financiera, estabilidad, crecimiento empresarial y liderazgo comunitario gracias al crédito, el ahorro, la asesoría y programas que fortalecen habilidades blandas como negociación y ventas. El banco también ha visto cómo miles de familias han mejorado su bienestar y logrado consolidar proyectos que antes parecían inalcanzables, gracias al acompañamiento constante de sus analistas.

La sostenibilidad es otro eje clave. En lo económico y social, la entidad mantiene su foco en las poblaciones de menores ingresos, promoviendo crédito responsable y educación. En lo ambiental, un porcentaje significativo de la cartera rural está vinculado a clientes que adoptan prácticas de cuidado del medio ambiente, lo que les permite recibir la devolución de una parte de los intereses pagados.

En un contexto en el que muchas entidades financieras han reducido su presencia física para apostar por lo digital, Banco Mundo Mujer ha decidido combinar ambos mundos. Para Muñoz, la tecnología no reemplaza la cercanía, sino que la complementa. “La tecnología facilita la vida del cliente, pero no sustituye el contacto humano”, explica. Por ello, la entidad avanza en servicios digitales —como banca por WhatsApp, una app más robusta y la posibilidad de recibir remesas de forma digital— mientras conserva las oficinas como espacios esenciales para asesoría y acompañamiento.

Mirando al futuro, Muñoz asegura que la visión del banco es profundizar su transformación digital sin perder de vista su esencia: servir a las personas. Nuevos canales, productos mejorados y un mayor acceso a remesas y servicios digitales forman parte del plan, siempre con la convicción de que las mejores decisiones se toman escuchando a los clientes, aprendiendo de su resiliencia y caminando a su lado.