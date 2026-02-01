La seguridad empresarial evoluciona en el Valle de la mano de Seguridad Atlas

La empresa ayuda a sus clientes a optimizar su presupuesto aprovechando tecnologías que permiten capturar valor y generar ahorros reales. Foto: Cortesía Seguridad Atlas

Una rápida e importante transformación empresarial se vive actualmente en el departamento del Valle del Cauca. Empresas de origen vallecaucano como el Grupo de Seguridad Atlas participan en esta dinámica al especializarse e incorporar en su portafolio soluciones tecnológicas integrales e innovadoras que promueven la eficiencia, control y rentabilidad de sus clientes.

Luis Fernando García Tarquino es el gerente general de Seguridad Atlas. En diálogo con El Espectador, el directivo habló sobre cómo la compañía posiciona la seguridad como un factor clave en la competitividad de las empresas, tanto de esta región al suroccidente del país, como a nivel nacional.

El Valle está cambiando rápidamente. ¿Cuáles transformaciones redefinen el entorno empresarial?

Veo cuatro transformaciones que están redibujando el Valle del Cauca: productividad, transformación digital, logística y talento. El aumento de los costos laborales obliga a las empresas a producir más valor por cada peso invertido; eso acelera procesos de automatización, analítica y rediseño operativo. La región, además, se fortalece por su vocación logística e industrial, apalancada en Buenaventura y su rol estratégico en el comercio exterior. A esto se suma una agenda creciente de inversión e innovación que está elevando el estándar empresarial del Valle.

Atlas ha sido un actor clave. ¿Cómo ha evolucionado para liderar en un mercado que exige tecnología, innovación y confianza?

Atlas evolucionó de ofrecer esquemas tradicionales de protección a diseñar soluciones tecnológicas integrales. En los últimos años consolidamos una estrategia clara para salir de la trampa del volumen y competir por valor, apoyados en gestión del riesgo, uso de datos, disciplina operativa y tecnología. Mirando hacia 2026, estamos acelerando esta transformación con un modelo híbrido en el que el talento especializado se integra con soluciones tecnológicas para elevar eficiencia, control y rentabilidad. No es una promesa: ya contamos con casos de éxito y un plan concreto de escalamiento.

La seguridad va más allá del vigilante físico. ¿Cómo entiende Atlas la seguridad integral y qué nuevas soluciones han desarrollado?

Para Atlas, la seguridad integral significa prevenir, detectar y responder con evidencia. Esto se construye sobre tres capas fundamentales. Riesgo: entender qué puede pasar y dónde se concentra el mayor impacto. Tecnología y datos: trazabilidad, analítica y alertas basadas en eventos. Operación disciplinada: protocolos claros, tiempos de respuesta y aprendizaje continuo. En la práctica, esto se traduce en soluciones como control de accesos digital, monitoreo por eventos, videoanalítica y operación remota, que permiten reducir la dependencia de presencia física sin aumentar el nivel de riesgo.

La digitalización acelera la competitividad del Valle. ¿Qué papel juega la tecnología en la estrategia actual de Atlas y qué innovaciones están incorporando?

La tecnología es un habilitador clave de productividad. Ayuda a nuestros clientes a bajar costos, mejorar el control y tomar decisiones basadas en información. Estamos integrando capacidades de analítica, automatización, inteligencia artificial e Internet de las cosas (IoT) para que la seguridad deje de ser solo un gasto y se convierta en parte de la cadena de valor de las organizaciones.

Hoy operamos drones, radares, cámaras con video analítica y sistemas de control de acceso, todos integrados a nuestra central de operaciones, lo que nos permite proteger infraestructura y procesos críticos. Además, contamos con desarrollos propios como ADMIRA, para la administración del riesgo; OLA, que integra la operación del cliente en una sola plataforma; SAVILA, para la trazabilidad de requerimientos y estudios; y más recientemente CYGU, una aplicación orientada a seguridad ciudadana. En Atlas buscamos aprovechar todos los beneficios de la tecnología para mejorar los resultados de nuestros clientes.

En un territorio tan dinámico, ¿cómo se construye confianza con clientes, empresas e instituciones?

La confianza se construye con tres principios: cumplir, medir y decir la verdad a tiempo. Cumplir implica disciplina operativa. Medir significa trabajar con evidencia: indicadores, trazabilidad y resultados verificables. Y decir la verdad a tiempo es actuar con transparencia cuando ocurren incidentes, siempre con planes correctivos claros. En seguridad, la confianza no se declara: se demuestra en el terreno todos los días. Somos orgullosamente vallecaucanos y, durante más de 51 años, estar cerca de nuestros clientes, colaboradores y grupos de interés nos ha permitido consolidar liderazgo y reputación.

¿Qué retos y oportunidades identifica para el sector de la seguridad frente a infraestructura, logística, industria, comercio y crecimiento urbano?

El principal reto es que los costos aumentan y el riesgo se transforma: mayor complejidad logística, más vulnerabilidad en las cadenas y mayores exigencias de cumplimiento. La oportunidad es enorme. La seguridad del futuro será más inteligente, más preventiva y profundamente integrada a la operación del cliente. Buenaventura y la dinámica logística del Valle hacen que el control por eventos, la trazabilidad y el monitoreo especializado sean cada vez más relevantes. Nuestro interés es ayudar a los clientes a optimizar su presupuesto, aprovechando tecnologías que permiten capturar valor y generar ahorros reales.

Atlas es de origen vallecaucano con alcance nacional. ¿Qué significa contribuir al desarrollo del Valle y cómo impactan positivamente en la región?

Significa generar empleo formal, desarrollar proveedores locales, formar talento y elevar estándares. Para mí, el impacto no es solo crecer, sino crecer con responsabilidad, con seguridad en el trabajo, ética operativa y capacidades que hagan al Valle más competitivo. Cuando ayudamos a un cliente a operar con menos pérdidas, mayor control y mejores procesos, también estamos aportando a la productividad regional.

Mirando a 2026, ¿cuál es su visión sobre el futuro del Valle y qué papel espera que juegue Atlas?

Veo un Valle con más oportunidades si logramos sostener la inversión, la innovación y la productividad. Existen señales positivas de dinamismo económico y atracción de proyectos que generan empleo formal. Nuestra apuesta es ser parte activa de esa evolución: una empresa de seguridad inteligente que ayude a la industria, la logística y el comercio a operar mejor, con menos fricción y mayor control.

Atlas tiene impacto nacional. ¿Cómo proyectan su liderazgo y qué los diferencia en un mercado donde la confianza, la tecnología y la capacidad operativa son determinantes?

Nos diferencia la combinación de capacidad operativa real a escala, diseño de soluciones y gestión del riesgo. En un país diverso como Colombia, no gana quien promete más tecnología, sino quien sabe implementarla con disciplina y sostenerla en el tiempo. Nuestra estrategia es clara: transformar clientes actuales con modelos híbridos, elevar rentabilidad y control, y llevar esa experiencia a nivel nacional sin perder nuestro sello humano: proteger personas, operaciones y activos con profesionalismo.