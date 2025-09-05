La Unipamplona le apuesta al conocimiento para transformar a Colombia

Estudiar un doctorado en la Universidad de Pamplona es asumir el rol de agente de cambio para Colombia. Foto: Cortesía

En un país que busca reinventarse desde sus raíces, la Universidad de Pamplona lanza una convocatoria audaz para quienes desean liderar esa transformación desde la academia. Con el firme propósito de formar pensadores críticos, investigadores rigurosos y líderes comprometidos, presenta sus nuevos programas de Doctorado en: Arte y Cultura; Humanidades; Ciencias Agrarias; Ciencias de la Educación; Actividad Física y Deporte; Fonoaudiología y Salud Pública.

Estos programas no solo representan una apuesta por la excelencia académica, sino también una herramienta estratégica para construir el futuro del país. Cada línea de investigación ha sido diseñada para responder a los desafíos sociales, culturales, ambientales y educativos que enfrenta Colombia, formando doctores capaces de generar impacto real en sus comunidades.

Modalidad híbrida, formación sin fronteras

Los doctorados se ofrecen en modalidad híbrida (a distancia-virtual), lo que permite que los estudiantes cursen sus estudios desde la comodidad de su ciudad de residencia. A través de sesiones sincrónicas y asincrónicas podrán interactuar directamente con sus profesores y directores de tesis, en una experiencia académica flexible, rigurosa y profundamente humana.

Becas para el futuro

Como parte de su compromiso con la democratización del conocimiento, la Universidad de Pamplona ofrece una beca del 30 % en el valor de la matrícula, facilitando el acceso a una formación doctoral de alto nivel.

Estudiar un doctorado en la Universidad de Pamplona es asumir el rol de agente de cambio. Es comprometerse con el desarrollo sostenible, la equidad y el bienestar colectivo. Es responder al llamado de los territorios que claman por soluciones innovadoras y pertinentes.