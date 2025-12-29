La Universidad del Tolima cierra sus inscripciones de pregrado este 29 de diciembre

Foto: Cortesía Universidad del Tolima

La Universidad del Tolima tiene abiertas las inscripciones a sus programas de pregrado para el semestre A de 2026. Se trata de una oportunidad para quienes buscan iniciar o continuar su formación profesional en una universidad pública, acreditada y comprometida con el desarrollo del país.

El proceso de inscripciones cierra este lunes 29 de diciembre de 2025, fecha en la que los aspirantes aún pueden postularse a una de las ofertas académicas más amplias y diversas del suroriente colombiano.

La Universidad del Tolima tiene una trayectoria de ocho décadas. Actualmente se consolida como una de las instituciones de educación superior más importantes de la región. Destaca su política de gratuidad educativa, su acreditación nacional e internacional en alta calidad académica, su compromiso con la inclusión social, el desarrollo sostenible y la pertinencia regional.

Oferta académica de pregrado presencial

La Universidad del Tolima ofrece 42 programas de pregrado: 30 en modalidad presencial y 12 a distancia, disponibles en más de 20 Centros de Atención Tutorial, con presencia en Ibagué, el Tolima y en ocho departamentos adicionales del país.

Para el semestre A de 2026 se encuentran abiertas las inscripciones, entre otros, a los siguientes programas:

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Medicina Veterinaria y Zootecnia (SNIES 801)

Facultad de Ingeniería Forestal

Ingeniería Forestal (SNIES 811)

Facultad de Ingeniería Agronómica

Ingeniería Agronómica (SNIES 810).

Ingeniería Agroindustrial (SNIES 3643).

Profesional en Gastronomía (SNIES 117079).

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Administración de Empresas (SNIES 808).

Economía (SNIES 4073).

Negocios Internacionales (SNIES 7150).

Facultad de Ciencias de la Educación

Licenciaturas en Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Educación Física, Literatura y Lengua Castellana, y Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés.

Facultad de Ciencias del Hábitat, Diseño e Infraestructura

Arquitectura, Diseño Interactivo y Multimedia y programas tecnológicos.

Facultad de Ciencias

Biología, Matemáticas con Énfasis en Estadística, Química y Física.

Facultad de Ciencias de la Salud

Enfermería y Medicina.

Facultad de Ciencias Humanas y Artes

Comunicación Social – Periodismo, Artes Plásticas y Visuales, Historia, Sociología, Derecho y Ciencia Política.

Programas a distancia: educación con cobertura nacional

La Universidad del Tolima facilita el acceso a la educación superior a personas que viven en zonas rurales y municipios apartados. También a quienes deben combinar sus estudios con responsabilidades laborales y familiares, a través de su oferta a distancia. Actualmente, la institución tiene presencia en Cundinamarca, Risaralda, Antioquia, Putumayo, Atlántico, Valle del Cauca, Huila, Cauca y Tolima.

Entre los programas de pregrado a distancia se destacan áreas como administración, ingeniería, licenciaturas, contaduría pública, seguridad y salud en el trabajo y tecnologías ambientales.

Proceso de inscripción – Semestre A 2026

Los interesados deben ingresar al portal oficial www.ut.edu.co, donde podrán consultar la información detallada de cada programa y realizar el pago del derecho de inscripción, con un valor de COP 193.600. Todos los trámites se realizan exclusivamente por los canales institucionales.

La Universidad del Tolima invita a los aspirantes a inscribirse y a ser parte de una institución que transforma vidas y territorios a través de la educación.

Posgrados: formación avanzada con enfoque regional

Así mismo, la Universidad del Tolima ofrece 51 programas de posgrado, entre especializaciones, maestrías y doctorados, en modalidades presencial, a distancia, virtual y virtual-dual.

Actualmente cuentan con inscripciones activas especializaciones presenciales como Epidemiología, Pedagogía, Derechos Humanos y Competencias Ciudadanas, Restauración Ecológica y Políticas Públicas y Desarrollo Regional; así como maestrías presenciales en Educación, Administración, Economía, Desarrollo Rural, Ciencias Forestales, Derecho Público y Educación Ambiental, entre otras.

En modalidad a distancia y virtual se destacan programas en pedagogía, gerencia, educación para la diversidad, comunicación digital y mediaciones tecnológicas.

La oferta completa puede consultarse en los enlaces oficiales de la Universidad del Tolima para posgrados presenciales, a distancia y virtuales.

